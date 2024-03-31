KAYSERİ SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|3.414
|Toplam Seçmen
|:
|1.039.684
|Açılan Sandık
|:
|301
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 8,82
|Kullanılan Oy
|:
|64.596
|Geçerli Oy
|:
|63.254
|Katılım Oranı
|:
|% 78,61
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEMDUH BÜYÜKKILIÇ
|% 39,97
|25.282
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH ÖZKIRIŞ
|% 17,54
|11.098
|İYİ PARTİ
|KAZIM YÜCEL
|% 13,91
|8.800
|CHP
|MURAT MOLU
|% 12,87
|8.139
|DİĞER
|% 6,96
|4.404
|SAADET
|MAHMUT ARIKAN
|% 4,6
|2.909
|ZAFER PARTİSİ
|İSMAİL TANRIÖVEN
|% 2,68
|1.693
|DEM PARTİ
|İHSAN SARIYAR
|% 0,3
|188
|BTP
|BATTAL ÇETİNE
|% 0,12
|77
|MEMLEKET
|DENİZ COŞKUN
|% 0,12
|75
|DEVA PARTİSİ
|İBRAHİM GÖZ
|% 0,1
|66
|HÜDA PAR
|MEHMET ÇALHAN
|% 0,09
|56
|HKP
|NUH YAVUZ
|% 0,08
|54
|DP
|AYGÖKÇE KARAKAYA
|% 0,08
|49
|TİP
|SAMİ KİRİK
|% 0,08
|48
|TKP
|MUSTAFA ARSLAN
|% 0,06
|41
|VATAN PARTİSİ
|ERDOĞAN DEMİR
|% 0,06
|40
|BAĞIMSIZ
|ALİ AYTEKİN
|% 0,06
|37
|HAK-PAR
|NAZENİN GÜNEŞ
|% 0,05
|32
|MİLLET
|MEHMET SÜMER
|% 0,04
|28
|MİLLİ YOL
|CANER BOYRAZ
|% 0,04
|26
|DSP
|DAVUT OCAK
|% 0,04
|23
|YTP
|FERDİ KARABACAK
|% 0,04
|23
|EMEP
|CAN DENİZ KALKAN
|% 0,03
|21
|BAĞIMSIZ
|ENVER SUNGUR
|% 0,03
|17
|BAĞIMSIZ
|AHMET ÜLGEN
|% 0,02
|14
|GELECEK PARTİSİ
|MUHAMMED TOSUN
|% 0,02
|10
|TKH
|BENGİSU İÇTEN
|% 0,01
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 4,55
|Katılım Oranı
|:
|% 81,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA DURSUN
|% 56,36
|133
|AK PARTİ
|AYHAN ARSLAN
|% 40,68
|96
|İYİ PARTİ
|OSMAN TÜRK
|% 1,69
|4
|YENİDEN REFAH
|CİHANGİR ŞAHİN
|% 0,85
|2
|SAADET
|NECMETTİN EMRE ŞAHİN
|% 0,42
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 9,41
|Katılım Oranı
|:
|% 94,05
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|SELAHATTİN METİN
|% 40,72
|318
|İYİ PARTİ
|ERHAN ÖZHAN
|% 35,34
|276
|YENİDEN REFAH
|ŞİNASİ GÜLCÜOĞLU
|% 8,71
|68
|DİĞER
|% 8,7
|68
|CHP
|İBRAHİM MARZIOĞLU
|% 5,38
|42
|BÜYÜK BİRLİK
|FATMA ŞENYÜZ GÜNER
|% 0,64
|5
|SAADET
|MUHAMMED EMİR TAŞÇI
|% 0,51
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 15,93
|Katılım Oranı
|:
|% 78,41
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ADEM ŞENGÜL
|% 37,04
|1.910
|BÜYÜK BİRLİK
|İMDAT GÜVEN
|% 27,35
|1.410
|İYİ PARTİ
|SONGÜL ÖZDEMİR
|% 13,4
|691
|YENİDEN REFAH
|BAYRAM SABAH
|% 11,02
|568
|CHP
|FARUK KÜRKCÜ
|% 5,53
|285
|ZAFER PARTİSİ
|DOĞAN BALAK
|% 2,42
|125
|DİĞER
|% 1,77
|91
|SAADET
|MUSTAFA ÜLKER
|% 1,47
|76
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 18,18
|Katılım Oranı
|:
|% 84,62
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ŞEREF GÜLESER
|% 52,43
|334
|AK PARTİ
|VURAL COŞKUN
|% 42,07
|268
|YENİDEN REFAH
|AYCAN KARADAVUT
|% 2,2
|14
|İYİ PARTİ
|ALİ DİNÇER KUZUGÜDEN
|% 1,26
|8
|SAADET
|EMİN GÖNEN
|% 1,1
|7
|ZAFER PARTİSİ
|İHSAN LALE
|% 0,63
|4
|MİLLİ YOL
|ZELİHA İNAL
|% 0,31
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 40
|Katılım Oranı
|:
|% 84,52
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BİLAL ÖZDOĞAN
|% 40,32
|1.243
|YENİDEN REFAH
|BÜNYAMİN GEÇGİL
|% 33,8
|1.042
|BAĞIMSIZ
|SERDAR GÜNEK
|% 7,88
|243
|SAADET
|OSMAN PALAZ
|% 6,42
|198
|CHP
|KADİR ADANIR
|% 3,96
|122
|ZAFER PARTİSİ
|İBRAHİM BOYA
|% 3,28
|101
|İYİ PARTİ
|ALPER CEYHAN
|% 1,69
|52
|BÜYÜK BİRLİK
|MAHMUT BAĞLAMIŞ
|% 1,26
|39
|BTP
|MEHMET SARIALP
|% 0,39
|12
|VATAN PARTİSİ
|EVREN TALAY
|% 0,39
|12
|DEVA PARTİSİ
|İSMAİL BAYAM
|% 0,32
|10
|HÜDA PAR
|SİNAN YORULMAZ
|% 0,26
|8
|MİLLİ YOL
|ESMA BİLGİ
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 26,58
|Katılım Oranı
|:
|% 72,88
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA İLMEK
|% 51,63
|2.089
|YENİDEN REFAH
|ZEKERİYA KARAYOL
|% 39,62
|1.603
|İYİ PARTİ
|RECEP GÜNGÖR
|% 6,15
|249
|CHP
|AYŞE KENDİR
|% 1,63
|66
|SAADET
|KERİM ÇÜRÜTTÜ
|% 0,62
|25
|ZAFER PARTİSİ
|ALİ GÜLTEKİN
|% 0,25
|10
|BTP
|HACI BEKİR TOPÇU
|% 0,05
|2
|HÜDA PAR
|İBRAHİM KAYA
|% 0,05
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0,45
|Katılım Oranı
|:
|% 49,80
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR
|% 36,61
|179
|YENİDEN REFAH
|ÖNDER NARİN
|% 25,56
|125
|İYİ PARTİ
|YURDER ŞAHİN
|% 12,68
|62
|CHP
|MUSTAFA YILDIZ
|% 12,47
|61
|DİĞER
|% 5,93
|29
|SAADET
|RECEP GÜNGÖR
|% 2,86
|14
|BÜYÜK BİRLİK
|YAHYA VAROL
|% 2,66
|13
|DEM PARTİ
|YAKUP KAYA
|% 0,61
|3
|BTP
|BAKİ ERDEMCİ
|% 0,41
|2
|ZAFER PARTİSİ
|AYŞE COŞKUN
|% 0,21
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0,64
|Katılım Oranı
|:
|% 78,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HACI MUSTAFA PALANCIOĞLU
|% 30,92
|623
|CHP
|ÖZGÜR ALÇI
|% 16,18
|326
|DİĞER
|% 15,58
|314
|İYİ PARTİ
|SEDAT KILINÇ
|% 14,79
|298
|YENİDEN REFAH
|AHMET TAYLAN
|% 11,36
|229
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET EROL
|% 3,37
|68
|SAADET
|BAKİ COŞKUN
|% 3,23
|65
|BÜYÜK BİRLİK
|ERCAN YOZGAT
|% 1,69
|34
|DEM PARTİ
|HASAN EKİCİ
|% 1,39
|28
|TİP
|MÜBEYRA İLHAN
|% 0,79
|16
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET ANKARALIOĞLU
|% 0,2
|4
|TKP
|MUHAMMED BAYRAM
|% 0,15
|3
|DSP
|EFEKAN ULU
|% 0,1
|2
|BTP
|AYTAÇ TEKİN
|% 0,1
|2
|GELECEK PARTİSİ
|HASAN HÜSEYİN AKKUŞ
|% 0,05
|1
|MİLLET
|SÜLEYMAN ÖZHAN
|% 0,05
|1
|VATAN PARTİSİ
|İBRAHİM KANİ
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 16,67
|Katılım Oranı
|:
|% 81,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HALİT DEMİR
|% 75
|318
|CHP
|İRFANİYE ALMAZ
|% 11,08
|47
|İYİ PARTİ
|HALİL İBRAHİM ÇAĞRI
|% 3,77
|16
|BÜYÜK BİRLİK
|ERSİM BİNGÖL
|% 3,07
|13
|YENİDEN REFAH
|ALİ ÇOMUK
|% 2,12
|9
|DEVA PARTİSİ
|SEVGİ KIZILAY
|% 1,18
|5
|MİLLİ YOL
|HATİCE BAŞMUTAF KARA
|% 0,94
|4
|ZAFER PARTİSİ
|MESUT KARAYURT
|% 0,71
|3
|BTP
|HACI ELMA
|% 0,71
|3
|HÜDA PAR
|SÜLEYMAN ARSLAN
|% 0,71
|3
|SAADET
|VEDAT ALİ TUR
|% 0,71
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 14,18
|Katılım Oranı
|:
|% 76,23
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MENDUH UZUNLUOĞLU
|% 36,7
|508
|CHP
|DENİZ YAĞAN
|% 35,55
|492
|MİLLİ YOL
|SERVET KANTEKİN
|% 8,67
|120
|DEVA PARTİSİ
|FAZIL DEMİRCİOĞLU
|% 6,14
|85
|YENİDEN REFAH
|NİZAMETTİN AKÇA
|% 3,54
|49
|DİĞER
|% 3,25
|45
|İYİ PARTİ
|METİN KILIÇASLAN
|% 2,46
|34
|BÜYÜK BİRLİK
|HAYRETTİN USLU
|% 2,1
|29
|SAADET
|YASİN ŞAHAN
|% 1,3
|18
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA CAN ÖZDEN
|% 0,22
|3
|BTP
|EMREHAN METİN
|% 0,07
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 19,61
|Katılım Oranı
|:
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|BEKİR AYYILDIRIM
|% 48,25
|952
|DİĞER
|% 20,63
|407
|CHP
|MURAT ÖZCAN
|% 14,45
|285
|YENİDEN REFAH
|MÜKREMİN SAYAN
|% 9,43
|186
|SAADET
|FATMA YILDIZ
|% 4,05
|80
|BTP
|HASAN UĞUR
|% 1,37
|27
|BÜYÜK BİRLİK
|ERDİNÇ AYDOĞDU
|% 0,91
|18
|ZAFER PARTİSİ
|ERDEM GÖKDEMİR
|% 0,86
|17
|DEVA PARTİSİ
|HİDAYET SOYLU
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 13,73
|Katılım Oranı
|:
|% 86,38
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÖMER FARUK EROĞLU
|% 57,26
|276
|MHP
|BAKİ BAYRAK
|% 36,1
|174
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA ARIK
|% 4,35
|21
|SAADET
|MEHMET YILDIZ
|% 1,04
|5
|DİĞER
|% 1,04
|5
|BÜYÜK BİRLİK
|ÖCAL ARSLANKAYA
|% 0,21
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 1,67
|Katılım Oranı
|:
|% 67,60
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA YALÇIN
|% 31,52
|383
|İYİ PARTİ
|GÖKER GÖZÜTOK
|% 23,29
|283
|CHP
|HACI İBRAHİM YILDIRIM
|% 18,35
|223
|DİĞER
|% 12,68
|154
|YENİDEN REFAH
|SELVER BOZTAŞ
|% 6,67
|81
|ZAFER PARTİSİ
|ABDULLAH DÖKMECİ
|% 3,87
|47
|SAADET
|HARUN HALİLULLAH TOPRAK
|% 2,3
|28
|BÜYÜK BİRLİK
|HAKAN TAŞPINAR
|% 0,58
|7
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA KAFA
|% 0,33
|4
|HÜDA PAR
|MEHMET SIDDIK EĞDEMİR
|% 0,17
|2
|HKP
|ÖNDER KARA
|% 0,08
|1
|BTP
|KADİR TORCU
|% 0,08
|1
|TİP
|SERDAR ALTUNER
|% 0,08
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 14,46
|Katılım Oranı
|:
|% 80,63
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|OSMAN KOÇ
|% 56,8
|1.065
|AK PARTİ
|DAVUT ŞAHİN
|% 34,72
|651
|YENİDEN REFAH
|RAŞİT KARAGÖZ
|% 4,91
|92
|SAADET
|SELÇUK ONAT
|% 1,71
|32
|DİĞER
|% 1,33
|25
|ZAFER PARTİSİ
|AYSEL ÇİMEN
|% 0,43
|8
|MİLLİ YOL
|İBRAHİM YALÇIN
|% 0,1
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 3,03
|Katılım Oranı
|:
|% 85,52
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ESAT ÖZTÜRK
|% 49
|146
|YENİDEN REFAH
|VEYSEL EKİNCİ
|% 34,23
|102
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA BALCI
|% 10,4
|31
|SAADET
|NUH TOSUN
|% 3,69
|11
|CHP
|MEHMET ACARBAŞ
|% 1,34
|4
|DİĞER
|% 1,34
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 24,49
|Katılım Oranı
|:
|% 79,65
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HALİT TAŞYAPAN
|% 47,53
|896
|İYİ PARTİ
|SALİH KARAGÖZ
|% 45,04
|849
|CHP
|DENİZ ONAÇ
|% 3,87
|73
|DİĞER
|% 2,12
|40
|YENİDEN REFAH
|MEHMET AKİF ÇETİN
|% 0,58
|11
|ZAFER PARTİSİ
|BEKİR ELKATMIŞ
|% 0,43
|8
|SAADET
|MEHMET SUAT DEMİRBAŞ
|% 0,27
|5
|BTP
|HÜSEYİN GÜLMÜŞ
|% 0,16
|3
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Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı. Arıkan, 1970 yılında Bingöl'de doğdu ve eğitim hayatını burada tamamladı. Daha önce öğretmenlik ve idarecilik yapan Arıkan, 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı. 31 Mart 2019'da Bingöl Belediye Başkanı seçilen Arıkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 53.05, Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ yüzde 38.09 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. İzmir'deki sandıkların yüzde 37,72'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Cemil Tugay oyların yüzde 53.05'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.09'unu aldı.
Isparta'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işleminin sona ermesiyle kapatılan sandıklarda sayım işlemine başlandı. Oy kullanımı sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, oyların sayımı devam ediyor.
CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Kaya, seçimi kazandıklarını söyledi ve göreve başlamaya hazır olduklarını belirtti.
31 Mart yerel seçimlerinde Ardahan'da oyların yüzde 30,11'i sayıldı. CHP Adayı Faruk Demir birinci sırada bulunuyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 64.53, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.08 oy aldı. Ankara'da sandıkların yüzde 33.01'i açıldı.
ANKA Haber Ajansı verilerine göre, Kırşehir'de yapılan yerel seçimlerde CHP'nin adayı Selahattin Ekicioğlu önde bulunuyor. Açılan sandıklara göre CHP'nin oy oranı yüzde 56,96 oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?