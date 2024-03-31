KAYSERİ SON

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31.03.2024 20:00  Güncelleme: 20:02
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 3.414
Toplam Seçmen : 1.039.684
Açılan Sandık : 301
Açılan Sandık Oranı : % 8,82
Kullanılan Oy : 64.596
Geçerli Oy : 63.254
Katılım Oranı : % 78,61

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEMDUH BÜYÜKKILIÇ% 39,9725.282
YENİDEN REFAHABDULLAH ÖZKIRIŞ% 17,5411.098
İYİ PARTİKAZIM YÜCEL% 13,918.800
CHPMURAT MOLU% 12,878.139
DİĞER% 6,964.404
SAADETMAHMUT ARIKAN% 4,62.909
ZAFER PARTİSİİSMAİL TANRIÖVEN% 2,681.693
DEM PARTİİHSAN SARIYAR% 0,3188
BTPBATTAL ÇETİNE% 0,1277
MEMLEKETDENİZ COŞKUN% 0,1275
DEVA PARTİSİİBRAHİM GÖZ% 0,166
HÜDA PARMEHMET ÇALHAN% 0,0956
HKPNUH YAVUZ% 0,0854
DPAYGÖKÇE KARAKAYA% 0,0849
TİPSAMİ KİRİK% 0,0848
TKPMUSTAFA ARSLAN% 0,0641
VATAN PARTİSİERDOĞAN DEMİR% 0,0640
BAĞIMSIZALİ AYTEKİN% 0,0637
HAK-PARNAZENİN GÜNEŞ% 0,0532
MİLLETMEHMET SÜMER% 0,0428
MİLLİ YOLCANER BOYRAZ% 0,0426
DSPDAVUT OCAK% 0,0423
YTPFERDİ KARABACAK% 0,0423
EMEPCAN DENİZ KALKAN% 0,0321
BAĞIMSIZENVER SUNGUR% 0,0317
BAĞIMSIZAHMET ÜLGEN% 0,0214
GELECEK PARTİSİMUHAMMED TOSUN% 0,0210
TKHBENGİSU İÇTEN% 0,014
AKKIŞLA

Açılan Sandık Oranı : % 4,55
Katılım Oranı : % 81,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA DURSUN% 56,36133
AK PARTİAYHAN ARSLAN% 40,6896
İYİ PARTİOSMAN TÜRK% 1,694
YENİDEN REFAHCİHANGİR ŞAHİN% 0,852
SAADETNECMETTİN EMRE ŞAHİN% 0,421
BÜNYAN

Açılan Sandık Oranı : % 9,41
Katılım Oranı : % 94,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPSELAHATTİN METİN% 40,72318
İYİ PARTİERHAN ÖZHAN% 35,34276
YENİDEN REFAHŞİNASİ GÜLCÜOĞLU% 8,7168
DİĞER% 8,768
CHPİBRAHİM MARZIOĞLU% 5,3842
BÜYÜK BİRLİKFATMA ŞENYÜZ GÜNER% 0,645
SAADETMUHAMMED EMİR TAŞÇI% 0,514
DEVELİ

Açılan Sandık Oranı : % 15,93
Katılım Oranı : % 78,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİADEM ŞENGÜL% 37,041.910
BÜYÜK BİRLİKİMDAT GÜVEN% 27,351.410
İYİ PARTİSONGÜL ÖZDEMİR% 13,4691
YENİDEN REFAHBAYRAM SABAH% 11,02568
CHPFARUK KÜRKCÜ% 5,53285
ZAFER PARTİSİDOĞAN BALAK% 2,42125
DİĞER% 1,7791
SAADETMUSTAFA ÜLKER% 1,4776
FELAHİYE

Açılan Sandık Oranı : % 18,18
Katılım Oranı : % 84,62

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPŞEREF GÜLESER% 52,43334
AK PARTİVURAL COŞKUN% 42,07268
YENİDEN REFAHAYCAN KARADAVUT% 2,214
İYİ PARTİALİ DİNÇER KUZUGÜDEN% 1,268
SAADETEMİN GÖNEN% 1,17
ZAFER PARTİSİİHSAN LALE% 0,634
MİLLİ YOLZELİHA İNAL% 0,312
HACILAR

Açılan Sandık Oranı : % 40
Katılım Oranı : % 84,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBİLAL ÖZDOĞAN% 40,321.243
YENİDEN REFAHBÜNYAMİN GEÇGİL% 33,81.042
BAĞIMSIZSERDAR GÜNEK% 7,88243
SAADETOSMAN PALAZ% 6,42198
CHPKADİR ADANIR% 3,96122
ZAFER PARTİSİİBRAHİM BOYA% 3,28101
İYİ PARTİALPER CEYHAN% 1,6952
BÜYÜK BİRLİKMAHMUT BAĞLAMIŞ% 1,2639
BTPMEHMET SARIALP% 0,3912
VATAN PARTİSİEVREN TALAY% 0,3912
DEVA PARTİSİİSMAİL BAYAM% 0,3210
HÜDA PARSİNAN YORULMAZ% 0,268
MİLLİ YOLESMA BİLGİ% 0,031
İNCESU

Açılan Sandık Oranı : % 26,58
Katılım Oranı : % 72,88

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA İLMEK% 51,632.089
YENİDEN REFAHZEKERİYA KARAYOL% 39,621.603
İYİ PARTİRECEP GÜNGÖR% 6,15249
CHPAYŞE KENDİR% 1,6366
SAADETKERİM ÇÜRÜTTÜ% 0,6225
ZAFER PARTİSİALİ GÜLTEKİN% 0,2510
BTPHACI BEKİR TOPÇU% 0,052
HÜDA PARİBRAHİM KAYA% 0,052
KOCASİNAN

Açılan Sandık Oranı : % 0,45
Katılım Oranı : % 49,80

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET ÇOLAKBAYRAKDAR% 36,61179
YENİDEN REFAHÖNDER NARİN% 25,56125
İYİ PARTİYURDER ŞAHİN% 12,6862
CHPMUSTAFA YILDIZ% 12,4761
DİĞER% 5,9329
SAADETRECEP GÜNGÖR% 2,8614
BÜYÜK BİRLİKYAHYA VAROL% 2,6613
DEM PARTİYAKUP KAYA% 0,613
BTPBAKİ ERDEMCİ% 0,412
ZAFER PARTİSİAYŞE COŞKUN% 0,211
MELİKGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 0,64
Katılım Oranı : % 78,53

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHACI MUSTAFA PALANCIOĞLU% 30,92623
CHPÖZGÜR ALÇI% 16,18326
DİĞER% 15,58314
İYİ PARTİSEDAT KILINÇ% 14,79298
YENİDEN REFAHAHMET TAYLAN% 11,36229
ZAFER PARTİSİAHMET EROL% 3,3768
SAADETBAKİ COŞKUN% 3,2365
BÜYÜK BİRLİKERCAN YOZGAT% 1,6934
DEM PARTİHASAN EKİCİ% 1,3928
TİPMÜBEYRA İLHAN% 0,7916
DEVA PARTİSİMEHMET ANKARALIOĞLU% 0,24
TKPMUHAMMED BAYRAM% 0,153
DSPEFEKAN ULU% 0,12
BTPAYTAÇ TEKİN% 0,12
GELECEK PARTİSİHASAN HÜSEYİN AKKUŞ% 0,051
MİLLETSÜLEYMAN ÖZHAN% 0,051
VATAN PARTİSİİBRAHİM KANİ% 0,051
ÖZVATAN

Açılan Sandık Oranı : % 16,67
Katılım Oranı : % 81,53

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHALİT DEMİR% 75318
CHPİRFANİYE ALMAZ% 11,0847
İYİ PARTİHALİL İBRAHİM ÇAĞRI% 3,7716
BÜYÜK BİRLİKERSİM BİNGÖL% 3,0713
YENİDEN REFAHALİ ÇOMUK% 2,129
DEVA PARTİSİSEVGİ KIZILAY% 1,185
MİLLİ YOLHATİCE BAŞMUTAF KARA% 0,944
ZAFER PARTİSİMESUT KARAYURT% 0,713
BTPHACI ELMA% 0,713
HÜDA PARSÜLEYMAN ARSLAN% 0,713
SAADETVEDAT ALİ TUR% 0,713
PINARBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 14,18
Katılım Oranı : % 76,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMENDUH UZUNLUOĞLU% 36,7508
CHPDENİZ YAĞAN% 35,55492
MİLLİ YOLSERVET KANTEKİN% 8,67120
DEVA PARTİSİFAZIL DEMİRCİOĞLU% 6,1485
YENİDEN REFAHNİZAMETTİN AKÇA% 3,5449
DİĞER% 3,2545
İYİ PARTİMETİN KILIÇASLAN% 2,4634
BÜYÜK BİRLİKHAYRETTİN USLU% 2,129
SAADETYASİN ŞAHAN% 1,318
ZAFER PARTİSİMUSTAFA CAN ÖZDEN% 0,223
BTPEMREHAN METİN% 0,071
SARIOĞLAN

Açılan Sandık Oranı : % 19,61
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPBEKİR AYYILDIRIM% 48,25952
DİĞER% 20,63407
CHPMURAT ÖZCAN% 14,45285
YENİDEN REFAHMÜKREMİN SAYAN% 9,43186
SAADETFATMA YILDIZ% 4,0580
BTPHASAN UĞUR% 1,3727
BÜYÜK BİRLİKERDİNÇ AYDOĞDU% 0,9118
ZAFER PARTİSİERDEM GÖKDEMİR% 0,8617
DEVA PARTİSİHİDAYET SOYLU% 0,051
SARIZ

Açılan Sandık Oranı : % 13,73
Katılım Oranı : % 86,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖMER FARUK EROĞLU% 57,26276
MHPBAKİ BAYRAK% 36,1174
YENİDEN REFAHMUSTAFA ARIK% 4,3521
SAADETMEHMET YILDIZ% 1,045
DİĞER% 1,045
BÜYÜK BİRLİKÖCAL ARSLANKAYA% 0,211
TALAS

Açılan Sandık Oranı : % 1,67
Katılım Oranı : % 67,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA YALÇIN% 31,52383
İYİ PARTİGÖKER GÖZÜTOK% 23,29283
CHPHACI İBRAHİM YILDIRIM% 18,35223
DİĞER% 12,68154
YENİDEN REFAHSELVER BOZTAŞ% 6,6781
ZAFER PARTİSİABDULLAH DÖKMECİ% 3,8747
SAADETHARUN HALİLULLAH TOPRAK% 2,328
BÜYÜK BİRLİKHAKAN TAŞPINAR% 0,587
DEVA PARTİSİMUSTAFA KAFA% 0,334
HÜDA PARMEHMET SIDDIK EĞDEMİR% 0,172
HKPÖNDER KARA% 0,081
BTPKADİR TORCU% 0,081
TİPSERDAR ALTUNER% 0,081
TOMARZA

Açılan Sandık Oranı : % 14,46
Katılım Oranı : % 80,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİOSMAN KOÇ% 56,81.065
AK PARTİDAVUT ŞAHİN% 34,72651
YENİDEN REFAHRAŞİT KARAGÖZ% 4,9192
SAADETSELÇUK ONAT% 1,7132
DİĞER% 1,3325
ZAFER PARTİSİAYSEL ÇİMEN% 0,438
MİLLİ YOLİBRAHİM YALÇIN% 0,12
YAHYALI

Açılan Sandık Oranı : % 3,03
Katılım Oranı : % 85,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİESAT ÖZTÜRK% 49146
YENİDEN REFAHVEYSEL EKİNCİ% 34,23102
İYİ PARTİMUSTAFA BALCI% 10,431
SAADETNUH TOSUN% 3,6911
CHPMEHMET ACARBAŞ% 1,344
DİĞER% 1,344
YEŞİLHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 24,49
Katılım Oranı : % 79,65

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHALİT TAŞYAPAN% 47,53896
İYİ PARTİSALİH KARAGÖZ% 45,04849
CHPDENİZ ONAÇ% 3,8773
DİĞER% 2,1240
YENİDEN REFAHMEHMET AKİF ÇETİN% 0,5811
ZAFER PARTİSİBEKİR ELKATMIŞ% 0,438
SAADETMEHMET SUAT DEMİRBAŞ% 0,275
BTPHÜSEYİN GÜLMÜŞ% 0,163

Kaynak: AA

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