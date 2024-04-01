KAYSERİ SON

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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 3.414
Toplam Seçmen : 1.039.684
Açılan Sandık : 2.598
Açılan Sandık Oranı : % 76,10
Kullanılan Oy : 614.183
Geçerli Oy : 588.874
Katılım Oranı : % 77,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEMDUH BÜYÜKKILIÇ% 38,5226.697
YENİDEN REFAHABDULLAH ÖZKIRIŞ% 19,26113.437
İYİ PARTİKAZIM YÜCEL% 14,3484.464
CHPMURAT MOLU% 13,9181.917
SAADETMAHMUT ARIKAN% 5,4632.140
ZAFER PARTİSİİSMAİL TANRIÖVEN% 3,4520.297
DİĞER% 2,2513.242
DEM PARTİİHSAN SARIYAR% 0,442.604
DEVA PARTİSİİBRAHİM GÖZ% 0,341.975
MEMLEKETDENİZ COŞKUN% 0,281.666
BTPBATTAL ÇETİNE% 0,271.566
HÜDA PARMEHMET ÇALHAN% 0,16925
BAĞIMSIZALİ AYTEKİN% 0,15875
TİPSAMİ KİRİK% 0,14831
DPAYGÖKÇE KARAKAYA% 0,12732
VATAN PARTİSİERDOĞAN DEMİR% 0,11654
YTPFERDİ KARABACAK% 0,11653
DSPDAVUT OCAK% 0,1581
TKPMUSTAFA ARSLAN% 0,1566
MİLLETMEHMET SÜMER% 0,09559
EMEPCAN DENİZ KALKAN% 0,09536
HAK-PARNAZENİN GÜNEŞ% 0,07413
HKPNUH YAVUZ% 0,06379
GELECEK PARTİSİMUHAMMED TOSUN% 0,06336
MİLLİ YOLCANER BOYRAZ% 0,05324
BAĞIMSIZAHMET ÜLGEN% 0,03184
TKHBENGİSU İÇTEN% 0,03162
BAĞIMSIZENVER SUNGUR% 0,03159
AKKIŞLA

Açılan Sandık Oranı : % 36,36
Katılım Oranı : % 90,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA DURSUN% 48,49785
AK PARTİAYHAN ARSLAN% 43,98712
İYİ PARTİOSMAN TÜRK% 4,6976
YENİDEN REFAHCİHANGİR ŞAHİN% 1,3622
ZAFER PARTİSİERKAN ÇELİK% 0,6811
SAADETNECMETTİN EMRE ŞAHİN% 0,376
DİĞER% 0,254
BTPNACİ DEMİR% 0,183
BÜNYAN

Açılan Sandık Oranı : % 77,65
Katılım Oranı : % 85,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPSELAHATTİN METİN% 45,855.614
İYİ PARTİERHAN ÖZHAN% 29,333.591
YENİDEN REFAHŞİNASİ GÜLCÜOĞLU% 12,371.514
CHPİBRAHİM MARZIOĞLU% 7,52921
SAADETMUHAMMED EMİR TAŞÇI% 2,36289
BÜYÜK BİRLİKFATMA ŞENYÜZ GÜNER% 1,22149
ZAFER PARTİSİMAVUŞ YALÇIN% 0,5972
DİĞER% 0,4757
BTPTURGAY KAYA% 0,2936
DEVELİ

Açılan Sandık Oranı : % 97,80
Katılım Oranı : % 82,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİADEM ŞENGÜL% 36,2814.193
BÜYÜK BİRLİKİMDAT GÜVEN% 30,2711.841
İYİ PARTİSONGÜL ÖZDEMİR% 12,955.068
YENİDEN REFAHBAYRAM SABAH% 10,063.934
CHPFARUK KÜRKCÜ% 5,152.014
ZAFER PARTİSİDOĞAN BALAK% 2,921.143
SAADETMUSTAFA ÜLKER% 1,95764
BTPÖZAY SUSAM% 0,27104
HKPCEREN YAĞMUR TÖRÜN% 0,0729
HÜDA PARFATİH GÜLTEKİN% 0,0729
DİĞER% 0,015
FELAHİYE

Açılan Sandık Oranı : % 90,91
Katılım Oranı : % 78,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPŞEREF GÜLESER% 51,51.696
AK PARTİVURAL COŞKUN% 42,331.394
YENİDEN REFAHAYCAN KARADAVUT% 1,9765
DİĞER% 1,6755
İYİ PARTİALİ DİNÇER KUZUGÜDEN% 1,3444
SAADETEMİN GÖNEN% 0,4615
ZAFER PARTİSİİHSAN LALE% 0,3411
BTPAHMET ÇAKIBEY% 0,248
MİLLİ YOLZELİHA İNAL% 0,155
HACILAR

Açılan Sandık Oranı : % 97,14
Katılım Oranı : % 86,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBİLAL ÖZDOĞAN% 39,43.148
YENİDEN REFAHBÜNYAMİN GEÇGİL% 33,542.680
BAĞIMSIZSERDAR GÜNEK% 8,66692
SAADETOSMAN PALAZ% 6,52521
CHPKADİR ADANIR% 4,3344
ZAFER PARTİSİİBRAHİM BOYA% 2,57205
İYİ PARTİALPER CEYHAN% 2,03162
BÜYÜK BİRLİKMAHMUT BAĞLAMIŞ% 1,0382
BTPMEHMET SARIALP% 1,0382
VATAN PARTİSİEVREN TALAY% 0,3931
DEVA PARTİSİİSMAİL BAYAM% 0,324
HÜDA PARSİNAN YORULMAZ% 0,2117
MİLLİ YOLESMA BİLGİ% 0,022
İNCESU

Açılan Sandık Oranı : % 91,14
Katılım Oranı : % 81,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA İLMEK% 47,837.588
YENİDEN REFAHZEKERİYA KARAYOL% 38,166.053
İYİ PARTİRECEP GÜNGÖR% 9,521.510
CHPAYŞE KENDİR% 2,69427
SAADETKERİM ÇÜRÜTTÜ% 1,01161
ZAFER PARTİSİALİ GÜLTEKİN% 0,464
HÜDA PARİBRAHİM KAYA% 0,1320
BTPHACI BEKİR TOPÇU% 0,116
MİLLİ YOLFERUDUN ÖZCAN% 0,0812
DİĞER% 0,0812
KOCASİNAN

Açılan Sandık Oranı : % 80,29
Katılım Oranı : % 75,04

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET ÇOLAKBAYRAKDAR% 35,3759.015
YENİDEN REFAHÖNDER NARİN% 22,6837.844
CHPMUSTAFA YILDIZ% 15,3825.670
İYİ PARTİYURDER ŞAHİN% 11,5419.252
ZAFER PARTİSİAYŞE COŞKUN% 3,896.483
SAADETRECEP GÜNGÖR% 3,876.449
BÜYÜK BİRLİKYAHYA VAROL% 3,265.432
DİĞER% 1,061.766
DEM PARTİYAKUP KAYA% 0,951.582
DEVA PARTİSİKADİR TÜRKMEN% 0,57950
BTPBAKİ ERDEMCİ% 0,31525
GELECEK PARTİSİYUNUS KIRBOĞA% 0,17290
HÜDA PARHÜSEYİN YAZĞAN% 0,17284
TİPEREN GÜRPINAR% 0,17282
TKPZEHRA BETÜL ATMACA% 0,15257
MİLLETMESUT TAŞPINAR% 0,15252
VATAN PARTİSİASIM BULUR% 0,1170
BAĞIMSIZHAYRETTİN DAĞ% 0,08141
HKPENES EROĞLU% 0,07114
MİLLİ YOLEBUBEKİR BİLGİ% 0,06103
MELİKGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 67,20
Katılım Oranı : % 76,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHACI MUSTAFA PALANCIOĞLU% 36,7875.339
YENİDEN REFAHAHMET TAYLAN% 19,3239.571
CHPÖZGÜR ALÇI% 14,4229.544
İYİ PARTİSEDAT KILINÇ% 14,1528.983
SAADETBAKİ COŞKUN% 4,238.669
ZAFER PARTİSİAHMET EROL% 3,797.760
DİĞER% 3,026.182
BÜYÜK BİRLİKERCAN YOZGAT% 2,394.886
DEM PARTİHASAN EKİCİ% 0,38787
DEVA PARTİSİMEHMET ANKARALIOĞLU% 0,33674
BTPAYTAÇ TEKİN% 0,23473
HÜDA PARMUSTAFA YALÇINKAYA% 0,16338
TİPMÜBEYRA İLHAN% 0,15304
TKPMUHAMMED BAYRAM% 0,1213
DSPEFEKAN ULU% 0,1207
MİLLETSÜLEYMAN ÖZHAN% 0,09186
VATAN PARTİSİİBRAHİM KANİ% 0,09183
BAĞIMSIZYUSUF ALİ YEŞİLYURT% 0,08163
GELECEK PARTİSİHASAN HÜSEYİN AKKUŞ% 0,07144
HKPSAADET GÜRTAN% 0,06119
MİLLİ YOLYASİN BOZKAYA% 0,06115
ÖZVATAN

Açılan Sandık Oranı : % 94,44
Katılım Oranı : % 81,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHALİT DEMİR% 71,451.955
CHPİRFANİYE ALMAZ% 9,17251
İYİ PARTİHALİL İBRAHİM ÇAĞRI% 7,57207
BÜYÜK BİRLİKERSİM BİNGÖL% 4,75130
YENİDEN REFAHALİ ÇOMUK% 4,42121
ZAFER PARTİSİMESUT KARAYURT% 0,6217
SAADETVEDAT ALİ TUR% 0,5515
DEVA PARTİSİSEVGİ KIZILAY% 0,4713
DİĞER% 0,339
HÜDA PARSÜLEYMAN ARSLAN% 0,267
MİLLİ YOLHATİCE BAŞMUTAF KARA% 0,267
BTPHACI ELMA% 0,154
PINARBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 60,28
Katılım Oranı : % 80,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPDENİZ YAĞAN% 37,213.033
MHPMENDUH UZUNLUOĞLU% 28,612.332
DEVA PARTİSİFAZIL DEMİRCİOĞLU% 11,14908
MİLLİ YOLSERVET KANTEKİN% 10,69871
BÜYÜK BİRLİKHAYRETTİN USLU% 3,77307
YENİDEN REFAHNİZAMETTİN AKÇA% 3,53288
İYİ PARTİMETİN KILIÇASLAN% 3,48284
ZAFER PARTİSİMUSTAFA CAN ÖZDEN% 0,6351
SAADETYASİN ŞAHAN% 0,6251
BTPEMREHAN METİN% 0,2823
DİĞER% 0,043
SARIOĞLAN

Açılan Sandık Oranı : % 78,43
Katılım Oranı : % 86,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPBEKİR AYYILDIRIM% 38,082.861
CHPMURAT ÖZCAN% 26,141.964
YENİDEN REFAHMÜKREMİN SAYAN% 15,541.168
SAADETFATMA YILDIZ% 9,87742
DİĞER% 5,34401
BÜYÜK BİRLİKERDİNÇ AYDOĞDU% 3,02227
BTPHASAN UĞUR% 1,0881
ZAFER PARTİSİERDEM GÖKDEMİR% 0,753
DEVA PARTİSİHİDAYET SOYLU% 0,2317
SARIZ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,92

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖMER FARUK EROĞLU% 46,793.596
MHPBAKİ BAYRAK% 39,293.020
YENİDEN REFAHMUSTAFA ARIK% 12,49960
BÜYÜK BİRLİKÖCAL ARSLANKAYA% 0,3728
SAADETMEHMET YILDIZ% 0,3628
DEM PARTİERDEM ÇELEBİ% 0,3124
ZAFER PARTİSİTOLGA DAŞKIN% 0,2620
BTPMUSTAFA KURT% 0,18
DİĞER% 0,032
TALAS

Açılan Sandık Oranı : % 85,28
Katılım Oranı : % 73,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA YALÇIN% 33,1723.596
İYİ PARTİGÖKER GÖZÜTOK% 25,3618.039
CHPHACI İBRAHİM YILDIRIM% 17,0912.153
YENİDEN REFAHSELVER BOZTAŞ% 11,728.337
ZAFER PARTİSİABDULLAH DÖKMECİ% 4,753.379
BÜYÜK BİRLİKHAKAN TAŞPINAR% 2,361.679
SAADETHARUN HALİLULLAH TOPRAK% 2,241.594
DİĞER% 1,611.145
DEVA PARTİSİMUSTAFA KAFA% 0,44311
BTPKADİR TORCU% 0,38272
TİPSERDAR ALTUNER% 0,34243
TKPSEVDA ÇİÇEK% 0,25174
HÜDA PARMEHMET SIDDIK EĞDEMİR% 0,2142
HKPÖNDER KARA% 0,0966
TOMARZA

Açılan Sandık Oranı : % 81,93
Katılım Oranı : % 84,96

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİOSMAN KOÇ% 54,296.083
AK PARTİDAVUT ŞAHİN% 38,374.299
YENİDEN REFAHRAŞİT KARAGÖZ% 3,31371
SAADETSELÇUK ONAT% 3,26365
ZAFER PARTİSİAYSEL ÇİMEN% 0,6269
BTPADEM KORKMAZ% 0,078
MİLLİ YOLİBRAHİM YALÇIN% 0,056
DİĞER% 0,033
YAHYALI

Açılan Sandık Oranı : % 90,91
Katılım Oranı : % 85,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİESAT ÖZTÜRK% 44,348.955
YENİDEN REFAHVEYSEL EKİNCİ% 39,527.980
İYİ PARTİMUSTAFA BALCI% 10,072.034
CHPMEHMET ACARBAŞ% 2,49503
SAADETNUH TOSUN% 2,34472
ZAFER PARTİSİTAYFUR ÖZÇINAR% 0,62126
DİĞER% 0,2958
BTPHÜSEYİN SEMİH SİNER% 0,1735
HÜDA PARMUSTAFA DEMİRALP% 0,1632
YEŞİLHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 95,92
Katılım Oranı : % 81,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHALİT TAŞYAPAN% 43,14.099
İYİ PARTİSALİH KARAGÖZ% 42,484.040
CHPDENİZ ONAÇ% 11,031.049
YENİDEN REFAHMEHMET AKİF ÇETİN% 2,2209
ZAFER PARTİSİBEKİR ELKATMIŞ% 0,5754
SAADETMEHMET SUAT DEMİRBAŞ% 0,2928
DEVA PARTİSİMUSTAFA TEPE% 0,1918
BTPHÜSEYİN GÜLMÜŞ% 0,1211
MİLLİ YOLBAYRAM ÖZKAN% 0,022

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