Kayseri Valisi Çiçek'ten yeni yıl mesajı

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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, mutluluk ve hüzünlerin yaşandığı bir yılın daha geride bırakıldığını belirten Çiçek, her yeni yılın hayalleri gerçekleştirmek, hedeflere ulaşmak ve insanın kendisini geliştirmesi için bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Gelecek yılın daha iyi geçmesi için geride bırakılan yılın muhakemesini yaparak kentin ve ülkenin sorunlarını çözebilmek için plan yapmak gerektiğini aktaran Çiçek, şunları kaydetti:

"2025 yılında tarihimizden aldığımız gücü, sürekli değişen ve gelişen dünya şartlarının sağladığı fırsatlarla birleştirdiğimizde ülkemiz ve ilimiz için hizmet ve yaşam kalitesinin daha da artacağı, başarılı bir yıl olacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle çok kıymetli şehit yakınlarımızın ve kahraman gazilerimizin, Kayserili hemşehrilerimizin, çalışma arkadaşlarımın, ilimizde görev yapan basın mensuplarımız ile aile ve yakınlarının yeni yılını tebrik ediyor, 2025 yılının ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diliyorum."