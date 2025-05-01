Kazakistan'da Altın Vize Dönemi

Kazakistan, en az 300 bin dolar yatırım yapan yabancılara ülkede 10 yıl oturum izni imkanı verecek olan "Altın Vize" girişimini başlattıklarını duyurdu.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni vize girişimiyle ülkenin yatırım ve uzun vadeli iş ortaklığını desteklemeyi amaçladıkları bildirildi.

Açıklamada, Kazakistan şirketlerinin kayıtlı sermayesine veya yerel menkul kıymetlere en az 300 bin dolar yatırım yapan yabancıların "Altın Vize"ye başvurabilecekleri belirtilerek "Vize, Kazakistan'da 10 yıla kadar oturum izni alma imkanı sağlıyor." ifadesine yer verildi.

Vizeye başvurunun elektronik ortamda yapıldığı aktarılan açıklamada, uluslararası alanda yaygın olan bu tür vize programlarının ülkelerde sermaye, teknoloji ve iş faaliyeti çekmede etkili bir araç olarak kanıtlandığı kaydedildi.