Kazakistan'da Yeni Polietilen Tesisi Başladı - Son Dakika
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Kazakistan'da Yeni Polietilen Tesisi Başladı

Kazakistan'ın Atırau bölgesinde Silleno polietilen tesisi inşaatına başlandı. Yıllık kapasite 1,25 milyon ton.

01.04.2025 14:12
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ALMATI, 1 Nisan (Xinhua) -- Kazakistan'ın en büyük polietilen üretim tesisi Silleno'nun inşaatı, Atırau bölgesindeki Ulusal Endüstriyel Petrokimya Teknoparkı özel ekonomik bölgesinde başladı.

Kazinform Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre pazartesi günü tesisin temeli atıldı.

Yılda 1,25 milyon ton polietilen üretecek şekilde tasarlanan tesise 7 milyar ABD dolarının üzerinde yatırım yapılması bekleniyor. Projenin 2028 yılına kadar tamamlanması ve üretimin 2029 yılında başlaması planlanıyor.

Kazakistan'ın imalat sektöründe kilit öneme sahip bir proje olan Silleno, çeşitli sektörlerde kullanılan 20'nin üzerinde türde polietilen üretebilecek. Tesisin ürünleri Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri, Avrupa, Çin ve Türkiye'ye ihraç edilecek.

Tesisin Kazakistan'ın polietilen ithalatının yaklaşık yüzde 90'ını karşılaması bekleniyor. Kazakistan Ulusal İstatistik Bürosu'na göre 2024 yılında 300 bin ton olan iç polietilen pazarının 2035 yılına kadar 400 bin tona çıkması öngörülüyor. Bu talebin büyük kısmı Silleno'nun üretimiyle karşılanacak.

Kaynak: Xinhua

Kazakistan, Ekonomi, Finans, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan'da Yeni Polietilen Tesisi Başladı - Son Dakika

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