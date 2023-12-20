Kazakistan\'da yolsuzlukla mücadele kapsamında 17 yeni okul açıldı

Kazakistan'da yolsuzlukla mücadele kapsamında ele geçirilen parayla 17 yeni okul açıldı.

Kazakistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, yolsuzluk yapan kişilerin el konulan paraları ülkenin eğitim altyapısını desteklemek amacıyla oluşturulan fona aktarılıyor.

Bu kapsamda, ülke genelinde 28 bin 600 öğrenci kapasiteli 17 okul inşa edildi. 45 okulun daha inşası için fon tahsis edildi.

Öte yandan Yolsuzlukla Mücadele Ajansından yapılan açıklamaya göre, bu ay eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in yeğeni Kayrat Satıbaldı'nın yasa dışı olarak yurt dışına çıkardığı 120 milyon doların ülkeye iadesi gerçekleştirildi ve devlet bütçesine aktarıldı.

Kazakistan'da bu yıl "yasa dışı elde edilen varlıkların devlete iadesi" ile ilgili kanun kabul edilmiş, kanunun iktidar ve güç sahibi kişilerle ilişkili büyük yolsuzluk ve oligark gruplarını kapsayacağı ve daha önce devlet görevlerinde bulunanlar ve yarı kamu sektöründeki tüzel kişilere de uygulanacağı belirtilmişti.

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