 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kazakistan'da yolsuzlukla mücadele kapsamında 17 yeni okul açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kazakistan'da yolsuzlukla mücadele kapsamında 17 yeni okul açıldı

Kazakistan'da yolsuzlukla mücadele kapsamında ele geçirilen paralarla ülkenin eğitim altyapısını desteklemek amacıyla 17 yeni okul açıldı. Ayrıca, eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in yeğeni tarafından yasa dışı olarak yurt dışına çıkarılan 120 milyon doların ülkeye iadesi gerçekleştirildi ve devlet bütçesine aktarıldı.

Kazakistan\'da yolsuzlukla mücadele kapsamında 17 yeni okul açıldı
20.12.2023 - 16:23,
Abone Ol

Kazakistan'da yolsuzlukla mücadele kapsamında ele geçirilen parayla 17 yeni okul açıldı.

Kazakistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, yolsuzluk yapan kişilerin el konulan paraları ülkenin eğitim altyapısını desteklemek amacıyla oluşturulan fona aktarılıyor.

Bu kapsamda, ülke genelinde 28 bin 600 öğrenci kapasiteli 17 okul inşa edildi. 45 okulun daha inşası için fon tahsis edildi.

Öte yandan Yolsuzlukla Mücadele Ajansından yapılan açıklamaya göre, bu ay eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in yeğeni Kayrat Satıbaldı'nın yasa dışı olarak yurt dışına çıkardığı 120 milyon doların ülkeye iadesi gerçekleştirildi ve devlet bütçesine aktarıldı.

Kazakistan'da bu yıl "yasa dışı elde edilen varlıkların devlete iadesi" ile ilgili kanun kabul edilmiş, kanunun iktidar ve güç sahibi kişilerle ilişkili büyük yolsuzluk ve oligark gruplarını kapsayacağı ve daha önce devlet görevlerinde bulunanlar ve yarı kamu sektöründeki tüzel kişilere de uygulanacağı belirtilmişti.

???????

Kaynak: AA
YORUMLAR

Nursultan Nazarbayev, Kazakistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan'da yolsuzlukla mücadele kapsamında 17 yeni okul açıldı - Son Dakika


15:54
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor
15:49
Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı
15:45
Gökhan Özoğuz'dan kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a övgü: Çok tatlı kadın Gökhan Özoğuz'dan kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a övgü: Çok tatlı kadın
15:17
Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'' törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'' törenine katıldı
14:47
İsrailli gazeteciden skandal sözler: 100 bin kişinin öldürüldüğü daha ölümcül bir saldırı başlatmalıydık İsrailli gazeteciden skandal sözler: 100 bin kişinin öldürüldüğü daha ölümcül bir saldırı başlatmalıydık
13:24
Akşener'in 'Korkak' çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt: Zoruma gitti, Allah'tan başka kimseden korkmuyorum Akşener'in "Korkak" çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt: Zoruma gitti, Allah'tan başka kimseden korkmuyorum
13:07
Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum

Son Dakika
15:54 Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor
15:49 Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı
15:45 Gökhan Özoğuz'dan kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a övgü: Çok tatlı kadın
15:17 Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'' törenine katıldı
14:47 İsrailli gazeteciden skandal sözler: 100 bin kişinin öldürüldüğü daha ölümcül bir saldırı başlatmalıydık
13:24 Akşener'in "Korkak" çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt: Zoruma gitti, Allah'tan başka kimseden korkmuyorum
13:07 Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum
12:49 Fatih Erbakan: İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki yerlerde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz
12:30 İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 16:21:14. #1.13#
SON DAKİKA: Kazakistan'da yolsuzlukla mücadele kapsamında 17 yeni okul açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement