Kazakistan, tek saat dilimine geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kazakistan, tek saat dilimine geçiyor

Kazakistan'da, bugüne kadar kullanılan iki ayrı saat dilimi yerine bu gece itibarıyla tek saat dilimi (UTC+5) uygulanmaya başlanacak. Kazakistan hükümetinin aldığı karar gereği, 29 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece, ülkenin batı kesimi hariç diğer tüm bölgelerindeki kentlerde saatler bir saat geriye çekilecek. Böylece, ülke tamamen batı kesiminde kullanılan UTC+5 saat dilimine dahil olacak. Saat diliminin değişimiyle ilgili bilgilendirme mesajları vatandaşların cep telefonlarına gönderildi. Uçak ve tren seferlerinin saatlerine ilişkin acil hat oluşturuldu. Bankalar ise mobil uygulamalarda bazı hizmetlere erişimde kısıtlamalar olabileceğini duyurdu. Kazakistan hükümeti, geçen yıl ülkenin batı kesiminde UTC'den (Eşgüdümlü Evrensel Zaman) 5 saat ileri zaman diliminin (UTC+5), diğer bölgelerde ise UTC'den 6 saat ileri zaman diliminin (UTC+6) kullanıldığını ve bu durumun insanlarda birçok hastalığa neden olduğunu belirterek, ülkenin tek saat dilimine geçmesine karar vermişti.

29.02.2024 17:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan'da, bugüne kadar kullanılan iki ayrı saat dilimi yerine bu gece itibarıyla tek saat dilimi (UTC+5) uygulanmaya başlanacak.

Kazakistan hükümetinin aldığı karar gereği, 29 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece, ülkenin batı kesimi hariç diğer tüm bölgelerindeki kentlerde saatler bir saat geriye çekilecek. Böylece, ülke tamamen batı kesiminde kullanılan UTC+5 saat dilimine dahil olacak.

Saat diliminin değişimiyle ilgili bilgilendirme mesajları vatandaşların cep telefonlarına gönderildi.

Uçak ve tren seferlerinin saatlerine ilişkin acil hat oluşturuldu. Bankalar ise mobil uygulamalarda bazı hizmetlere erişimde kısıtlamalar olabileceğini duyurdu.

Kazakistan hükümeti, geçen yıl ülkenin batı kesiminde UTC'den (Eşgüdümlü Evrensel Zaman) 5 saat ileri zaman diliminin (UTC+5), diğer bölgelerde ise UTC'den 6 saat ileri zaman diliminin (UTC+6) kullanıldığını ve bu durumun insanlarda birçok hastalığa neden olduğunu belirterek, ülkenin tek saat dilimine geçmesine karar vermişti.

Kaynak: AA

Kazakistan, Ulaşım, Teknoloji, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan, tek saat dilimine geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 18:03:08. #1.12#
SON DAKİKA: Kazakistan, tek saat dilimine geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement