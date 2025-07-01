KDC'de Barış Umudu: Anlaşma İmzalandı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, ülkesinin doğusundaki çatışmalara son vermek amacıyla imzalanan barış anlaşmasının "bir umut sunduğunu" belirterek, "Bu anlaşma kalıcı barış, bölgesel işbirliği ve ortak refah dönemini müjdeliyor." dedi.

KDC'nin bağımsızlığın 65. yıl dönümü dolayısıyla ulusa seslenen Tshisekedi, 27 Haziran'da ABD'nin başkenti Washington'da Ruanda ile imzalanan barış anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tshisekedi, anlaşmanın, çatışmaların sona erdirilmesi noktasında bir barış umudu sunduğunu ifade ederek, "Bu anlaşma kalıcı barış, bölgesel işbirliği ve ortak refah dönemini müjdeliyor." ifadesini kullandı.

Ekonomiyi canlandırmayı, halkın onurunu yeniden tesis etmeye kararlı olduklarını vurgulayan Tshisekedi, "Ancak bu barış, her ne kadar değerli olsa da kırılgandır. Hükümet, halk ve uluslararası ortakların bu barış sürecine bağlı kalması gerekiyor. Mağdurlar için adaletin sağlanmasını ve suçluların hesap vermesini talep etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Tshisekedi, ülkede devlet otoritesini yeniden tesis etme hedefinde olduklarını ve ülke genelinde kalıcı ve kapsayıcı bir barış ortamının oluşturulmasında kararlı olduklarını söyledi.

KDC Dışişleri Bakanı Therese Kayikwamba Wagner ise anlaşmayı sadece diplomatik bir zafer değil, aynı zamanda "Kongo halkı için bir kazanım" olarak nitelendirdi.

Ruanda Dışişleri Bakanı Olivier Nduhungirehe de anlaşmanın, milis gruplara devlet desteğinin kalıcı bir şekilde sona erdirilmesi anlamına geldiğini kaydetti.

KDC'nin doğusundaki 23 Mart Harekatı'nın (M23) siyasi kanadı Kongo Nehri İttifakı (AFC), KDC ile Ruanda arasında ABD arabuluculuğunda imzalanan barış anlaşmasını "sınırlı ama faydalı adım" olarak nitelendirdi.