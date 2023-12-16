KDC\'de İsyancı Saldırısında 11 Kişi Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde isyancıların saldırısında, 6'sı kadın 11 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Mambasa bölgesine bağlı Basisale köyüne, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyeleri saldırı düzenledi.

Saldırıda, 6'sı kadın 11 kişi yaşamını yitirdi.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu, Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluştu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği düşünülüyor.