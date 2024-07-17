KDC'de İsyancılarla Askerler Arasındaki Çatışmalarda Ölü Sayısı 70'e Yükseldi - Son Dakika
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KDC'de İsyancılarla Askerler Arasındaki Çatışmalarda Ölü Sayısı 70'e Yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Mai-Ndombe eyaletinin Kwamouth bölgesinde, isyancı grup üyeleri ile askerler arasında hafta sonu başlayan ve devam eden çatışmalarda ölü sayısı 70'e yükseldi. Kwamouth bölgesine bağlı Kinsele kasabasında bulunan askeri mevzilere, 'Mobondo' adlı isyancı grup üyelerinin saldırıları devam ediyor. Bölgede çatışmalar devam ederken, bölge sakinleri evlerini terk ederek komşu kasaba ve köylere sığınmaya başladı.

17.07.2024 12:41
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Mai-Ndombe eyaletinin Kwamouth bölgesinde, isyancı grup üyeleri ile askerler arasında hafta sonu başlayan ve devam eden çatışmalarda ölü sayısı 70'e yükseldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kwamouth bölgesine bağlı Kinsele kasabasında bulunan askeri mevzilere, "Mobondo" adlı isyancı grup üyelerinin saldırıları devam ediyor.

Askerler ile Mobondo üyeleri arasında çıkan çatışmalarda, ilk olarak 51 olarak belirtilen ölü sayısı 70'e yükseldi.

Bölgede çatışmalar devam ederken, bölge sakinleri evlerini terk ederek komşu kasaba ve köylere sığınmaya başladı.

Kwamouth bölgesinin eski yerli halkı Tekeler ile bölgeye sonradan gelerek çiftçilik yapmaya başlayan Yakalar arasında 2022'de arazi yüzünden yaşanan çatışmaların ardından, Yakalar silahlanarak Mobondo adını verdikleri silahlı grubu kurdu.

Bölgenin eski yerlileri tarafından toplanmak istenen arazi vergilerine karşı mücadele veren Mobondo üyeleri, 2022'den bu yana birçok köye silahlı saldırı düzenleyerek, yüzlerce sivilin ve askerin ölümüne neden oldu.

KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Mart 2024'te Teke ve Yaka etnik gruplarının şeflerini bir araya getirerek ateşkes anlaşması imzalanmasına öncülük etmişti.

Kaynak: AA

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