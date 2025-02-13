KDC'de Şiddet Artıyor: 100 Bin Yerinden Edildi

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Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kuzey-Kivu eyaletindeki Goma şehrinde bulunan kamplarda kalan 100 binlerce yerinden edilmiş kişinin, aşırı şiddetten etkilendiğini ve birçoğunun kampları terk ettiğini bildirdi.

MSF, KDC'de güvenlik güçleri ile isyancı grup 23 Mart Hareketi (M23) arasında yaşanan şiddetin ülkeye etkisine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Goma ve çevresindeki kamplarda bulunan 100 binlerce yerinden edilmiş kişinin, son 3 haftadır yaşanan aşırı şiddetten ciddi anlamda etkilendiği ve birçoğunun bulunduğu kampları terk ettiği belirtildi.

Kampları terk edenlerin sayısının hızla arttığına işaret edilen açıklamada, "İnsanların hareketinin gönüllü olması ve her yere acil insani yardımların ulaştırılması çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen MSF'nin Goma'daki Acil Durum Programlarının Müdürü Thierry Allafort-Duverger, bu hafta, bazı kampların sadece birkaç saat içinde büyük ölçüde boşaltıldığını aktardı.

İnsanların kamplardan bazı küçük eşyalarını alarak ayrıldıklarını belirten Allafort-Duverger, bu kişilerin evlerine hangi koşullarda döneceklerini veya orada ne bulacaklarını bilmediklerinin altını çizdi.

Allafort-Duverger, "Geri dönenlerin ikamet ettikleri bölgelere kabul koşullarının güvenli olması hayati önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 500 binden fazla kişi yerinden oldu.

BM, Goma şehrinin kontrolü için çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bine yaklaştığını bildirdi.

Bölgedeki birçok köy ve kasabayı kontrolüne alan M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmişti.

BM ve KDC'nin, M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlamıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.