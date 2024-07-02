KDC'de Silahlı Saldırıda 2 Yardım Görevlisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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KDC'de Silahlı Saldırıda 2 Yardım Görevlisi Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) silahlı gruplar tarafından düzenlenen saldırıda 2 yardım görevlisi hayatını kaybetti. İngiltere merkezli bir yardım kuruluşunda çalışan iki kişi, KDC'nin doğusundaki Kuzey Kivu bölgesinde silahlı saldırı sonucu öldü. Kuzey Kivu'da güvenlik güçleriyle silahlı gruplar arasındaki çatışmalar devam ediyor. Bölgede birçok silahlı örgüt faaliyet göstermektedir ve saldırıyı henüz üstlenen olmadı. KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı 23 Mart Hareketi'nin (M23) Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu. KDC, Ruanda'yı altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan topraklarını kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarını desteklemekle suçlarken, Ruanda ise iddiaları reddediyor.

02.07.2024 16:19
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) silahlı gruplar tarafından düzenlenen saldırıda 2 yardım görevlisi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki habere göre, İngiltere merkezli bir yardım kuruluşunda çalışan iki kişi, KDC'nin doğusundaki Kuzey Kivu bölgesinde silahlı saldırı sonucu öldü.

Kuzey Kivu'da güvenlik güçleriyle silahlı gruplar arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Birçok silahlı örgütün faaliyet gösterdiği bölgede, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı 23 Mart Hareketi'nin (M23) Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC, Ruanda'yı altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan topraklarını kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarını desteklemekle suçlarken, Ruanda ise iddiaları reddediyor.

Kaynak: AA

23 Mart, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KDC'de Silahlı Saldırıda 2 Yardım Görevlisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: KDC'de Silahlı Saldırıda 2 Yardım Görevlisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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