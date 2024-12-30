KDV İade Sınırı 130.700 TL'ye Yükseldi - Son Dakika
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KDV İade Sınırı 130.700 TL'ye Yükseldi

KDV iade sınırı 2025 için 130.700 TL'ye çıkarıldı. Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

30.12.2024 21:33
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(ANKARA)  - Resmi Gazete'nin Mükerrer 2 sayısında Katma Değer Vergisi (KDV) uygulamalarıyla ilgili değişiklik tebliği duyuruldu. İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 90.800 TL'den, 2025 yılı için 130.700 TL'ye çıkarıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Katma Değer Vergisi ve Genel Uygulama Tebliğ'inde değişiklik tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan düzenleme ile İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 90.800 TL'den, 2025 yılı için ise 130.700 TL'ye çıkarıldı.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel KDV İade Sınırı 130.700 TL'ye Yükseldi - Son Dakika

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