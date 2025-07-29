Keban Başkanı Film Setinde

Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, çekimleri devam eden "Ses Ver Kader" adlı sinema filminin setini ziyaret etti.
Değirmenbaşı Mahallesi'nde 4 yıl önce kapatılan Keban K2 Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'nda yönetmenliğini Gani Rüzgar Şavata'nın yaptığı ve 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremi konu alan filmin çekimleri sürüyor.
Başkan Doğan, film setini ziyaret ederek, yönetmen Şavata ve oyuncularla görüştü.
Şavata, Doğan'a film hakkında bilgi verdi.
İlçenin tanıtımına filmin katkı sunacağını belirten Doğan, film ekibine başarılar diledi.
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