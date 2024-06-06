Keban Musa Coşkun Ortaokulu'nda Yıl Sonu Sanat ve Tasarım Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Keban Musa Coşkun Ortaokulu'nda Yıl Sonu Sanat ve Tasarım Etkinliği Düzenlendi

Keban Musa Coşkun Ortaokulu\'nda Yıl Sonu Sanat ve Tasarım Etkinliği Düzenlendi

Keban ilçesinde bulunan Musa Coşkun Ortaokulu'nda yıl sonu sanat ve tasarım etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Keban Belediye Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Tarım ve Orman Müdürü, Halk Eğitimi Müdürü ve Okul Müdürü katıldı. Öğrencilerin yıl boyunca hazırladıkları resim, maket ve tasarımlar etkinlikte sergilendi.

06.06.2024 12:17
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Keban ilçesinde Musa Coşkun Ortaokulunda yıl sonu sanat ve tasarım etkinliği düzenlendi.

Okulun bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakkı Gök, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, Halk Eğitimi Müdürü Erdal Havabulut ve Okul Müdürü Yaşar Bakır katıldı.

Bakır, öğrencilerinin yıl boyunca hazırladıkları etkinlikleri sergileme imkanı bulduklarını belirtti.

Etkinlikte, öğrenciler tarafından yıl boyunca hazırlanan resim, maket ve tasarımlar davetlilerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Keban Musa Coşkun Ortaokulu'nda Yıl Sonu Sanat ve Tasarım Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Keban Musa Coşkun Ortaokulu'nda Yıl Sonu Sanat ve Tasarım Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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