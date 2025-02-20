Keçiören Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarını Başarıyla Tamamladı

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(ANKARA)- Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, ilçedeki 51 mahallede eş zamanlı yürütülen karla mücadele çalışmalarını Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) koordine etti. Çalışmaların başarıyla tamamlandığını belirten Başkan Özarslan, "Kapanan cadde ve sokaklarımıza anında müdahale ederek vatandaşlarımızın yaşayabilecekleri olası mağduriyetlerin önüne geçtik" dedi.

Ankara Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan kar yağışı ve don uyarısı ile birlikte 16 küreme, 3 tuzlama, 18 transit, 6 greyder ve 415 personelle teyakkuzda bekleyen Keçiören Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını yağışın başlaması ile sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürdü. İlçedeki 51 mahallede eş zamanlı olarak yürütülen çalışmaları Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan AKOM'da koordine etti. Kar küreme araçlarında bulunan kamera sistemi ve harita üzerinden yapılan takip ve değerlendirmeler sonucu kapalı olan yolların hızlıca açılması sağlandı.

Cadde ve sokaklardaki kar küreme ve tuzlama çalışmalarını takip eden Başkan Özarslan'a, CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, CHP Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti.

"İlçemizde yaptığımız yoğun çalışma sonucu hiçbir olumsuzluk yaşanmadı"

Karla mücadele çalışmalarını başarıyla tamamladıklarını kaydeden Başkan Mesut Özarslan, "İlçemizde hakim olan kar yağışının ulaşımda herhangi bir aksaklığa yol açmaması için küreme ve tuzlama çalışmalarını ivedilikle koordine ettik. Yapılan uyarıları dikkate alarak tüm hazırlıklarımızı tamamlamıştık. İlçemizde yaptığımız yoğun çalışma sonucu hiçbir olumsuzluk yaşanmadı. Kapanan cadde ve sokaklarımıza anında müdahale ederek vatandaşlarımızın yaşayabilecekleri olası mağduriyetlerin önüne geçtik" dedi.