Keçiören Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarını Başarıyla Tamamladı

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kar yağışının etkili olduğu mahallelerde kar küreme, tuzlama ve kaldırım temizleme çalışması gerçekleştirdi. Teyakkuz halinde bekleyen ekipler, çalışmalar sonucu ilçede herhangi bir ulaşım sorunu yaşanmadığını bildirdi.

Ankara Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan kar yağışı ve don uyarısı ile birlikte teyakkuza geçen Keçiören Belediyesi ekipleri, sabah erken saatlerde sahaya çıktı. AKOM'dan koordine edilen ekipler özellikle ilçedeki yüksek noktalarda kar küreme ve kaldırım temizleme çalışması yaparken, vatandaştan gelen ihbarlar da göz önünde bulundurularak, gerekli yönlendirmeler yapıldı. Kar küreme araçlarında bulunan kamera sistemi ve harita üzerinden yapılan takip ve değerlendirmeler sonucu kapalı olan yolların hızlıca açılması sağlandı. Çalışmalar ilçede herhangi bir olumsuzluğa geçit vermeden tamamlandı. Yürütülen kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla vatandaşın yaşayabileceği olası mağduriyetlerin önüne geçildi.

"İvedilikle sahaya indik"

Karla mücadele çalışmalarını herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeden sürdürdüklerini kaydeden Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "İlçemizde etkili olan kar yağışının herhangi bir olumsuzluğa yol açmaması için ivedilikle sahaya indik. Uyarıları dikkate alarak başlattığımız çalışmalarımızı başarıyla neticelendirdik" dedi.