Keçiören Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürdü

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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, ilçede etkili olan kar yağışının herhangi bir olumsuzluk yaratmaması için yol açma ve tuzlama çalışması yaptı. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "İlçemize karın ilk düştüğü andan itibaren teyakkuzda bekleyen 319 personel ve 74 aracımız, yol açma ve tuzlama çalışmalarına başladı. Hizmete sunduğumuz kar takip sistemi ile vatandaşlarımız çalışmalarımızı canlı olarak takip etme imkanı buldu" dedi.

Keçiören Belediyesi, ilçede etkili olan kar yağışının herhangi bir olumsuzluk yaratmaması için yol açma ve tuzlama çalışmaları yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan kar yağışı uyarısı ile harekete geçen ekipler özellikle ilçenin yüksek noktalarında hakim olan kar yağışı dolayısıyla çalışmalarını sabaha kadar aralıksız sürdürdü. Çalışma ile birlikte yollar temizlenirken ilçede kar yağışına bağlı herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

"Ulaşımda olumsuzluk yaşanmadı"

Kar nedeniyle ulaşımda herhangi bir olumsuzluğun yaşamadığını ve ivedilikle yolların açıldığını kaydeden Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "İlçemize karın ilk düştüğü andan itibaren teyakkuzda bekleyen 319 personel ve 74 aracımız yol açma ve tuzlama çalışmalarına başladı. Hizmete sunduğumuz kar takip sistemi ile vatandaşlarımız çalışmalarımızı canlı olarak takip etme imkanı buldu. Yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı ekiplerimiz nöbetlerini sürdürüyor. Kapalı herhangi bir yolumuz bulunmuyor" diye konuştu.