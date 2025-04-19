Keçiören'de 1. Kitap Günleri Başladı

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi tarafından 18-27 Nisan 2025 tarihleri arasında Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenen "1. Kitap Günleri" kapılarını açtı.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın ev sahipliğinde, CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer'in katılımıyla açılışı yapılan 1. Kitap Günleri'nin ilk imza etkinliği, oyuncu ve yazar İclal Aydın tarafından gerçekleştirildi.

10 gün boyunca 10.00-20.00 saatleri arasında 45 yayınevi ve 46 yazar'ı ağırlayacak Kitap Günleri'nin açılışında konuşan Özarslan, şunları söyledi:

"Bir yılı geride bıraktık. Ankara'da kültür sanatın başkenti artık Keçiören'imiz oldu. Biz bunu yaptığımız icraatlarla ortaya koyan bir belediye haline geldik. Bu konuda özveriyle çalışan yol arkadaşlarımı kutlamak istiyorum. 30 senedir Keçiören'de böyle şeyler yoktu deniyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda tiyatro festivalleri düzenledik ve tüm Ankara'dan vatandaşlarımız ilçemize akın etti. İnşallah biz beş seneye inanılmaz şeyler sığdıracağız. Önemli olan samimiyettir. Biz bu samimiyeti Keçiören'imize getirdik yaşatmaya devam edeceğiz. Sarı saçlı, mavi gözlü Atatürk'ümüzün izinde Cumhuriyetimizin kültür ve sanat değerlerine sahip çıkacağız. 1. Kitap Günleri şehrimize hayırlı olsun."

Konuşmasında kitap okumanın önemine vurgu yapan CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer ise "Eşinizi, dostunuzu, tanıdıklarınızı, çocuklarınızı kitap okumaktan uzak tutmayın. Kitap okumayı seven insan vatanını seven insandır. Böylesine güzel bir etkinliği düzenlediği için Belediye Başkanımız Mesut Özarslan'a teşekkür ediyorum" dedi.

Keçiören Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının ve Özbekistan Devlet Filarmoni sanatçılarının sahne aldığı etkinlikte kitapseverler keyifli anlar yaşadı.