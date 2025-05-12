Keçiören'de Anneler Günü Coşkuyla Kutlandı

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi'ne bağlı Gönül Köşkü Huzurevi'nde Anneler Günü kutlandı. Programa bir mesaj gönderen Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Misafirimiz olarak geçirdiğiniz her günün sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçmesini temenni ediyor, sizlerin her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi'ne bağlı Gönül Köşkü Huzurevi'nde Anneler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikle huzurevi sakinleri renkli bir gün geçirdi. Çiçek hediye edilmesiyle başlayan programda hep beraber pasta kesildi. Gönülden Esintiler Sanat Topluluğu'nun sahne aldığı etkinlikte, anneler başta olmak üzere tüm huzurevi sakinleri eğlendi.

Programa katılamayan Özarslan, huzurevi sakinlerine şu mesajı gönderdi:

"Kıymetli büyüklerimiz sizlerin geçmişten bugüne taşıdığınız bilgi, birikim ve hayat tecrübeleri bizler için en değerli hazinedir. Sabrınız, emeğiniz ve bizlere kazandırdığınız değerler ile toplumumuzun temel direkleri olduğunuzu biliyor ve sizleri saygıyla selamlıyoruz. Misafirimiz olarak geçirdiğiniz her günün sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçmesini temenni ediyor, sizlerin her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Kalbim ve dualarım sizlerle. Başta evlatlarını sevgiyle büyüten, fedakarlıklarıyla bizlere yol gösteren tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Sizlerin dualarıyla büyüyen nesillerin ülkemizin geleceğine aydınlattığına inanıyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin iyi ki varsınız."