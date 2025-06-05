Keçiören'de Stajyer Gençlere Teşekkür Belgesi - Son Dakika
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Keçiören'de Stajyer Gençlere Teşekkür Belgesi

Keçiören\'de Stajyer Gençlere Teşekkür Belgesi
05.06.2025 12:52
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Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, stajlarını başarıyla tamamlayan öğrencilere teşekkür belgesi verdi. Özarslan, gençlere çalışma azmi ve Türk milletinin değerlerini hatırlatarak, başarılı bir gelecek diledi.

(ANKARA)- Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, belediyede staj yapan öğrencilere emeklerinden dolayı teşekkür belgesi verdi. Gençlere seslenen Özarslan, "Unutmayın ki gençler, hedeflerinize ulaşmanız için yapmanız gereken en önemli unsur çok çalışmaktır" dedi.

Keçiören Belediyesi, meslek lisesi son sınıfta okuyan ve belediyede staj yapan öğrencilerin emeğini unutmadı. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, stajını başarıyla tamamlayan öğrencilere teşekkür belgesi verdi. Belediye meclis toplantı salonunda düzenlenen törende, öğrencilerin staj çalışmalarından oluşan video gösterimi yapıldı. Belediyenin farklı birimlerinde görev alan öğrencilerle tek tek ilgilenen Özarslan, birlikte pasta keserek gençlere başarı dolu bir gelecek diledi.

"Hedeflerinize ulaşmanız için yapmanız gereken en önemli unsur çok çalışmaktır"

Buluşmada öğrencilere seslenen Özarslan, "Sizler, tarih boyunca insanlığa hizmet etmiş bir milletin evlatlarısınız. Sizler, vatanına milletine bağlı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün izinden giden, onun bırakmış olduğu bu aziz vatan coğrafyasına sahip çıkanlarsınız. Sizler, bizim geleceğimizsiniz. Biz biliyoruz ki, Türk gençliği her zaman ileriye bakar. Bizler de sizlerle birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün bize emanet etmiş olduğu cumhuriyete ve onun bütün değerlerine sahip çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yüce mevlam yaşamınız boyunca sizlerin yar ve yardımcısı olsun. Hayal ettiğiniz iş ve hizmet etme imkanlarını sizlere nasip etsin. Unutmayın ki gençler hedeflerinize ulaşmanız için yapmanız gereken en önemli unsur çok çalışmaktır. Ailelerinize de selamlarımı iletiyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Mesut Özarslan, Belediye, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören'de Stajyer Gençlere Teşekkür Belgesi - Son Dakika

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