Tokat'ın Erbaa ilçesinde serinlemek için girdiği Kelkit Çayı'nda sular yükselince mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı.
Serinlemek için Kelkit Çayı'na giren 56 yaşındaki Cevriye Çakır, suların aniden yükselmesiyle Karayaka köprüsü ayaklarında mahsur kaldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sudan yüzerek köprü ayaklarına ulaşan itfaiye ekipleri, kadını halat yardımıyla yaklaşık 10 metre yükseklikteki köprüye çıkardı.
Emniyet ekipleri de güvenlik nedeniyle köprüdeki trafik akışını kontrollü olarak sağladı.
Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ambulansta tedavi edilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kelkit Çayı'nda Mahsur Kalan Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
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