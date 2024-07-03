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"Balalayka" filminin çekimleri için bindiği uçakta geçirdiği kalp krizi sonucu, 3 Temmuz 2000'de 55 yaşında hayatını kaybeden Kemal Sunal, kabri başında anıldı.

Zincirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

Törene katılan sanatçının eşi Gül Sunal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kemal Sunal'a duyduğu özleme işaret ederek, "Ben bekliyorum hala, sanki gelecekmiş gibi. Zor tabii ama daha önce söylediğim gibi çok büyük bir aileyiz biz, Kemal Sunal ailesi olarak. Sevenleri unutmadı. En büyük desteği de onlardan alıyorum. Hepsine minnettarım." dedi.

Gül Sunal sosyal medya hesabında paylaştığı "Birbirini gerçekten seven iki kişiden biri ölürse eğer, gerçekte ölen hayatta kalandır." sözünün Cemil Meriç'e ait olduğunu söyleyerek, "Eşini kaybeden herkes bunu hissediyordur. Kolay değil, zaman geçtikte daha da zorlaşıyor. Zaman küllendirir diye bir şey ben yaşamadım, bilmiyorum. Ama çocuklarım, torunlarım ve Kemal'in sevenleri bizi ayakta tutuyor. Kemal'in de ölümsüz olması bambaşka bir duygu. En önemlisi de bu benim için." ifadelerini kullandı.

Kızı Ezo Sunal sanatçının sevenlerine minnettar olduklarını aktararak, "Her ne kadar gülümseyerek analım istesek de tabii ki bir burukluk ve özlem oluyor. Sevenlerinin ilgisi, mesajları, gün boyunca yapılan paylaşımları görmek de çok mutlu ediyor." şeklinde konuştu.

Ali Sunal da bu yılın özel bir anlamı olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu senenin bir özelliği, ilk defa bu sene, babamla olma sürem, olmadığımız süreyi geçti. Yani yanımda olduğundan daha çok ayrı kaldık. İlk defa bu tarafa geçtik. Çok özlüyoruz tabii ama annemin ve Ezo'nun da dediği gibi yaşatıyorlar, seviyorlar. Bu sene Kemal Sunal müzesi açıldı. Bu vesileyle sevenleri daima orada babamı ziyaret ediyor ve istedikleri zaman anmış oluyor. Bu içimizi çok rahatlatıyor, mutlu ediyor."

Annesinin paylaşımını protesto ettiğini söyleyen Ali Sunal "Daha torunlarla bizlerle yaşayacak çok günler var. Allah başımızdan eksik etmesin." dedi.

Törene ünlü oyuncunun ailesinin yanı sıra yakınları ve sevenleri de katıldı.