Kemalpaşa Belediyesi 2025 Bütçesi 1,7 Milyar TL Olarak Kabul Edildi - Son Dakika
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Kemalpaşa Belediyesi 2025 Bütçesi 1,7 Milyar TL Olarak Kabul Edildi

Kemalpaşa Belediyesi'nin 2025 Mali Yılı Bütçe ve Performans Programı, 1,7 milyar TL'lik bütçe ile oy çokluğuyla kabul edildi. Başkan Mehmet Türkmen, bütçenin her kuruşunun titizlikle kullanılacağını vurguladı.

12.10.2024 10:38  Güncelleme: 11:09
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(İZMİR) - Kemalpaşa Belediyesi'nin 2025 Mali Yılı Bütçe ve Performans Programı, Belediye Meclisi toplantısında görüşüldü. 1,7 milyar TL'lik 2025 yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Kemalpaşa Belediyesi ekim ayı 2. Birleşim Olağan Meclis Toplantısı, Başkan Mehmet Türkmen yönetiminde yapıldı. Toplantıda, Kemalpaşa Belediyesi'nin "2025 Yılı Performans Programı, 2025 Yılı Bütçe Tasarısı ile Vergi, Harç ve Ücret Tarifeleri Tasarısı" görüşüldü. Bütçe görüşmeleri kapsamında yapılan oylama sonucunda, gelir-gider bütçesi 1 milyar 700 milyon Türk Lirası olarak belirlendi.

Belediye bütçesinin her kuruşunun Kemalpaşalılar için titizlikle kullanılacağını belirten Başkan Türkmen, şunları söyledi:

"Üzülerek belirtmek isterim ki; tasarruf tedbirleri genelgesi yapabileceğimiz yatırımları sınırlıyor. Bu dönem özellikle Kemalpaşa'mızın kronikleşen sorunlarına el atmak için özel bir bütçe hazırladık. Hizmet odaklı bir çalışma planı oluşturduk. Belediye bütçesinin her kuruşunu Kemalpaşa'da yaşayan vatandaşlarımızın en iyi hizmeti alması için titizlikle kullanacağız. Kemalpaşa'mıza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun. Bütçemiz üzerinde çalışan meclis üyelerimize, komisyon üyelerine, bürokratlarımıza ve çalışanlarımıza, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kemalpaşa Belediyesi 2025 Bütçesi 1,7 Milyar TL Olarak Kabul Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kemalpaşa Belediyesi 2025 Bütçesi 1,7 Milyar TL Olarak Kabul Edildi - Son Dakika
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