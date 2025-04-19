Kenan Altınsaat TBD Genel Başkanı

Muhabir: Halil YATAR

(ANKARA) - Türkiye Bilişim Derneği'nin 35. Olağan Genel Kurulu'nda, genel başkanlığa Kenan Altınsaat seçildi. Altınsaat, "Güzel bir seçim dönemi geçirdik elbette çok mutluyuz. Ama sırtımıza çok da ağır bir yük bindi. Hep ifade ettik sıralı hedeflerimiz TBD'ye, sektörümüze ve ülkemize hizmet etmektir. Bu düstur üzerinden ilerleyeceğiz. Hep birlikte katma değer üreteceğimize inanıyoruz" dedi.

TBD'nin 35. Olağan Genel Kurulu, bugün Tarım Orman Bakanlığı Orman Kampüsü Turkuaz Ana Konferans Salonu'nda yapıldı. TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, 8 yıllık görevinin ardından genel başkanlığa veda etti. Bugün gerçekleşen Olağan Genel Kurul'da genel başkanlık için Ali Yazıcı ve Kenan Altınsaat yarıştı. Ali Yazıcı, 120 oy alırken; Kenan Altınsaat 169 oy alarak genel başkan seçildi.

Türkiye Bilişim Derneği'nin yeni Genel Başkanı Kenan Altınsaat, ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Altınsaat, şunları kaydetti:

"Türkiye Bilişim Derneği'nin demokrasi şöleninde bu saatte kadar bizi takip ettiniz. Öncelikle bunun için size teşekkür ediyoruz. Bugün Ankara dışında 9 şubemizden buraya gelen 290 üyemiz, delegemizin kullandığı oylar sonucunda görevi üstlenme fırsatı buldum. Bütün delegelerimize çok teşekkür ediyorum. Güzel bir seçim dönemi geçirdik, elbette çok mutluyuz. Ama sırtımıza çok da ağır bir yük bindi. Hep ifade ettik sıralı hedeflerimiz TBD'ye, sektörümüze ve ülkemize hizmet etmektir. Bu düstur üzerinden ilerleyeceğiz. Hep birlikte katma değer üreteceğimize inanıyoruz."