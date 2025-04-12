Kenger Otu Baharda Tezgahlarda

Siirt'te şifa deposu olarak bilinen kenger tezgahlarda yerini aldı

SİİRT - Baharın gelişiyle birlikte Siirt'in yüksek kesimlerinde yetişen kenger otu, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

İlkbahar mevsiminde köylüler tarafından toplanan ve şifalı olduğuna inanılan kenger, tezgahlarda yerini aldı. Baharın habercisi olarak kabul edilen kenger, bu yıl da vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Pazarda kenger satıcısı olan Mecit Özcan, halkın kengeri çok sevdiğini söyledi. Özcan; "Kilosu 100 liradır. Bu dağlarda yetişen organik bir yemektir. Millet rağbet gösteriyor. Biz bunları İstanbul'a, Adana'ya, tüm illerimize gönderiyoruz. Bunun yemeği çok güzel oluyor. Bazıları haşlayarak, bazıları da kızartarak yumurta arasına yaparak yiyorlar. Kimileri ise farklı otla karıştırarak tuzluyorlar. Kışa kadar bunu yiyebiliyorlar. Kenger, ilkbaharda çıkıyor yaza kadar tezgarlarda kalıyor" dedi.

Vatandaş Hasan Gül ise; "Bir kilo aldım. Bunları pancar şeklinde değerlendiriyoruz. Bazıları bulgura katıyor. Şöyle yağda hafif kızarttıktan sonra bulgura bir çeşit çeşni katarak yiyiyor. Çok seviyoruz, tadı çok güzel" ifadelerini kullandı.