Sultangazi'de kentsel dönüşüm kapsamında iki binanın yıkımı gerçekleştirilirken, bitişikteki sağlam bina zarar gördü.
Sultangazi Cebeci Mahallesi 2460 Sokak'ta, kentsel dönüşüm kapsamında iki binanın yıkım çalışması yapıldı. Bu sırada yıkılan binaların bitişiğindeki sağlam bina zarar gördü.
İki odasının duvarları yıkılan binada, Sultangazi Belediyesi ekipleri inceleme yaptı.
Ekiplerin incelemesinin ardından zarar gören binanın tahliyesine gerek olmadığı belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Kentsel Dönüşümde Bina Yıkımı Zarar Verdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?