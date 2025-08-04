Kerem Dirim Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Kerem Dirim Son Yolculuğuna Uğurlandı

04.08.2025 18:00
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Eski Foça Belediye Başkanı Ahmet Nihat Dirim'in oğlu Kerem Dirim, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İZMİR'in Foça ilçesinin eski belediye başkanlarından Ahmet Nihat Dirim'in sazlıkta ölü bulunan oğlu Kerem Dirim (38), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Foça'da 1989-1999 yılları arasında iki dönem belediye başkanlığı yapan ve 'efsane başkan' olarak anılan Ahmet Nihat Dirim'in, evli ve 1 çocuk babası olan oğlu Kerem Dirim, önceki sabah evden çıktı. Dirim'den haber alamayan yakınları, Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. İlçe merkezi ve çevresinde polis ve jandarma tarafından arama çalışması başlatıldı. Aynı gün saat 22.00 sıralarında ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Eski Gediz mevkiinde Dirim'in otomobiline ulaşıldı. Bunun üzerine aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Otomobilin bulunduğu yerin yaklaşık 500 metre kadar ilerisindeki sazlık alanda Dirim'in cansız bedenine ulaşıldı.

KARIN, BİLEK VE BOĞAZINDA KESİKLER

Karın, bilek ve boğazında kesikler bulunan Dirim'in cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Dirim'in kesin ölüm nedenini belirtir raporun henüz çıkmadığı bildirildi.

Otopsi işlemlerinin ardından Kerem Dirim'in cenazesi bugün yakınlarına teslim edildi. Dirim için bugün öğlen Foça Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin Foça ilçe başkanları, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bazı belediye meclis üyeleri, geçmiş dönem belediye başkanları, Dirim'in ailesi, yakınları ve çok sayıda Foçalı katıldı. Foça İlçe Müftüsü Mustafa Atilla'nın kıldırdığı namazın ardından Dirim'in cenazesi, helallik alınıp, son kez evlerinin önünden geçirilerek Foça Yeni Mezarlık'a götürülüp, toprağa verildi.

Haber - Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),

Kaynak: DHA

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