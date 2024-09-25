Kırıkkale'nin Keskin Belediyesindeki zimmet soruşturmasında gözaltına alınan 2 zanlı daha tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Keskin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında A.Ş. ve T.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.
Soruşturma kapsamında eski belediye personeli M.G. de 19 Eylül'de tutuklanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Keskin Belediyesi'nde Zimmet Soruşturmasında 2 Tutuklama - Son Dakika
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