Ketta'da Patlama: 11 Ölü, 6 Yaralı

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KETTA, 15 Şubat (Xinhua) -- Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'da meydana gelen patlamanın ardından hastaneye kaldırılan bir adam, 14 Şubat 2025.

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin Harnai bölgesinde cuma günü bir aracın geçişi sırasında yol kenarına tuzaklanan bombanın infilak etmesi sonucu en az 11 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Asad/Xinhua)