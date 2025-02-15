Ketta'da Patlama: 11 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
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Ketta'da Patlama: 11 Ölü, 6 Yaralı

Belucistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı, 11 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı var.

15.02.2025 15:08
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KETTA, 15 Şubat (Xinhua) -- Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'da meydana gelen patlamanın ardından hastaneye kaldırılan bir adam, 14 Şubat 2025.

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin Harnai bölgesinde cuma günü bir aracın geçişi sırasında yol kenarına tuzaklanan bombanın infilak etmesi sonucu en az 11 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Asad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Ketta'da Patlama: 11 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika

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