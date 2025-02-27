Khan: Yardımlar Gelecek Savaşları Engelliyor - Son Dakika
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Khan: Yardımlar Gelecek Savaşları Engelliyor

Londra Belediye Başkanı Khan, uluslararası yardımları kesmenin gelecekteki savaşları tetikleyebileceğini belirtti.

27.02.2025 11:16
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Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, İngiltere hükümetinin azaltmaya karar verdiği uluslararası yardımların gelecek savaşları önlediğini belirterek "Ancak güvenilmez ve tedirgin edici bir dönemde olduğumuzu kabul etmek gerekir. Rusya üçüncü kez Avrupa ülkelerini işgal ediyor. ABD Başkanı, ABD'nin Avrupa'yı desteklemeye gelmeyeceğini söylüyor. Bu yüzden savunmaya daha fazla para harcamalıyız." dedi.

Khan, yaklaşan ramazan öncesi Londra'da yapılan çalışmaları ve hükümetin uluslararası yardımları azaltıp savunma bütçesini artırma kararını AA muhabirine değerlendirdi.

Londra'da her yıl Noel ve Paskalya'nın yanı sıra Müslümanların iki bayramını, Yahudilerin Hanuka Bayramı'nı, Hinduların Divali Bayramı'nı ve Sihlerin Vaisakhi Bayramı'nı kutladıklarını anlatan Khan, "Bu, hem Britanyalı olmakla hem Londralı olmakla hem Batılı olmakla hem de Müslüman olmakla gurur duyabileceğimizi gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Khan, ramazanda sadece oruç tutulup ibadet yapılmadığını, aynı zamanda sadaka verildiğini de hatırlattı.

"Yaşadığımız dönemin gerçeği bu"

Hükümetin, savunma bütçesini milli gelirin yüzde 2,5'ine çıkarma hedefiyle uluslararası yardımlar ve kalkınma desteğini kesme kararını bu kapsamda değerlendiren Sadık Khan, "Yılın bu zamanında Gazze'dekileri, Sudan'dakileri ve dünyanın başka yerlerindekileri düşünüyoruz. Yardımlar hükümet için çok önemli. Yardımlar zor durumda olanları, savaş bölgelerindekileri, hastalıklarla uğraşanları destekliyor. Yardımlar aslında gelecek savaşları engelliyor. En azından göçü veya iklim değişikliği nedeniyle yerinden edilmenin önüne geçiyor." diye konuştu.

Londra Belediye Başkanı Khan, uluslararası yardımların önemli destekçisi olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Ancak güvenilmez ve tedirgin edici bir dönemde olduğumuzu kabul etmek gerekir. Rusya üçüncü kez Avrupa ülkelerini işgal ediyor; Kırım, Gürcistan ve Ukrayna. ABD Başkanı, ABD'nin Avrupa'yı desteklemeye gelmeyeceğini söylüyor. Bu yüzden savunmaya daha fazla para harcamalıyız. Ne yazık ki içinde yaşadığımız, güvensiz dönemin bir gerçeği bu." ifadelerini kullandı.

"Kimse yardımları kesmek istemez." diyen Khan, bu yöntemle güvenlik ve güç elde edeceklerine işaret etti.

"En zengin değiliz ama çok cömertiz"

Sadık Khan, ramazanda İngiltere'deki Müslüman toplumuyla gurur duyduğunu dile getirdi.

"En zengin değiliz ama çok cömertiz." diyen Khan, Müslümanların bu ayda zekat ve sadaka verdiğini söyledi.

Londra'da ramazanda yardım kuruluşlarının iftarlar düzenlediğini, evsizlere yardımlar yapıldığını belirtirken "Ramazan Çadırı Projesi"yle kentin ikonik mekanlarında halka açık iftarlar verildiğini hatırlattı.

Bu çalışmaların İslamiyet'in "iyi örnek" olma ve kardeşlik özelliklerine işaret ettiğini kaydeden Belediye Başkanı Khan, "Ramazanda çok cömert olmamız, Müslüman olmayanları İslamiyet hakkında eğitmek için çok iyi bir yol olduğu kadar İslam dini hakkındaki efsaneleri çürütmek için de önemli." diye konuştu.

Kaynak: AA

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