Kilauea Yanardağı'nda Patlama - Son Dakika
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Kilauea Yanardağı'nda Patlama

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Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda patlama gerçekleşti, lavlar 80 metreye ulaştı.

24.12.2024 14:40
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- ABD'nin Hawaii adasındaki Kilauea Yanardağı'nda patlama meydana geldi

HAWAİİ - Dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak bilinen Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Yanardağın püskürttüğü lavlar 80 metre yüksekliğe ulaşırken, volkanik gaz ve kül bulutlarının oluştuğu açıklandı.

ABD'nin Hawaii adasında bulunan ve dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak bilinen Kilauea Yanardağı bir kez daha harekete geçti. Hawaii Volkan Gözlemevi'nden yapılan açıklamaya göre, yerel saat ile 02.00 dolaylarında Kilauea Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Yanardağın püskürttüğü lavlar 80 metre yüksekliğe ulaşırken, volkanik gaz ve kül bulutlarının oluştuğu açıklandı. Patlamanın, 2007 yılından bu yana halka kapalı olan bir milli parkın sınırları içinde yaşanması olası bir faciayı önledi.

700'ü aşkın evi yok etmişti

1924 ile 1952 yılları arasındaki sessiz dönem haricinde düzenli volkanik patlamaların meydana geldiği Kilauea Yanardağı, son olarak haziran ve eylül aylarında harekete geçmişti. Kilauea Yanardağı'nda 2018 yılında yaşanan ve yaklaşık 3 ay süren patlamalar ise 700'den fazla evi yok etmişti.

Kilauea Yanardağı\'nda Patlama
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kilauea Yanardağı'nda Patlama - Son Dakika

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