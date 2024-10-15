Kilis\'te 14 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Kilis'te 14 bin 360 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına ve deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 14 bin 360 sentetik uyuşturucu hap, 135 paket gümrük kaçağı sigara ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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