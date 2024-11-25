Kilis\'te 25 Yıl Hapis Cezaevine Teslim

Kilis'te 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, cezaevine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda ekiplerce "kasten öldürme " suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H, Elbeyli ilçesi Beşiriye bölgesinde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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