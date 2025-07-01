Kilis\'te Biber Hasadı Başladı

Kilis'te kentin önemli gelir kaynaklarından biri olan ve yaklaşık 54 bin dekarda ekilen biberin hasadına başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, AA muhabirine, kentte yaklaşık 54 bin dekarda biber üretimi yapıldığını söyledi.

Yetiştirilen biberlerin yüzde 60'ının salçalık olarak değerlendirildiğini belirten Küçük, "Geriye kalan yüzde 40'ı ise kuru dolmalık ve baharat olarak işlenmektedir." dedi.

Kilis'in Türkiye'de kuru ve baharatlık biber üretiminde üçüncü, salçalık biber üretiminde yedinci sırada olduğunu aktaran Küçük, şunları kaydetti:

"Yetiştirilen biberler halkımız tarafından ev tipi salça, kurutma, toz ve pul biber şeklinde değerlendirildiği gibi ilimizin tarıma dayalı sanayisinde önemli yeri bulunan kırmızı toz biber ve baharat üretim yerinde işlenerek pazarlanmaktadır."

Biber tarımının Kilis ekonomisinde oldukça önemli yeri olduğunu ifade eden Küçük, şöyle devam etti:

"Aşırı sıcaklık ve kuraklıkla karşılaştığımız son yıllarda suyun verimli kullanılması ve israfın önlenmesi büyük öneme sahiptir. Bu nedenle tüm çiftçilerimizi bitkinin ihtiyaç duyduğu suyu istediği miktarda ve zamanında verebilmesini sağlayan, sızma ve buharlaşma kayıplarını en aza indirerek, su tasarrufu sağlayan modern basınçlı su sistemlerini kullanmaya bakanlık olarak teşvik ediyoruz."

Çiftçi Umut Göçmen de bu yıl 85 dekarda biber üretimi yaptığını, yaklaşık 650 ila 700 ton arasında ürün beklediğini bildirdi.