Kilis\'te DEAŞ Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

KİLİS'te, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasında terör örgütü ile irtibatı bulunan 3 şüpheli belirlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonla 3 şüpheli, yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüpheliler, 'Silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklandı.
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