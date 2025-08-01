Kilis'te DEAŞ Üyesi Tutuklandı

Kilis'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla K.B. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklandı.
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