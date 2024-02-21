Kilis'te firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kilis'te firari hükümlü yakalandı

Kilis\'te firari hükümlü yakalandı

Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç.A, il jandarma ekipleri tarafından Elbeyli ilçesine bağlı Alahan Köyü'nde yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

21.02.2024 17:13  Güncelleme: 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçundan aranan ve hakkında 9 yıl 11 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç.A'yı Elbeyli ilçesine bağlı Alahan Köyü'nde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Elbeyli, Kilis, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 00:43:10. #1.12#
SON DAKİKA: Kilis'te firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement