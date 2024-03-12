Kilis\'te firari hükümlü yakalandı

vivo V29 5G: Kalite ve Dayanıklılıkta Öncü Bir Akıllı Telefon

Tüketiciyi Koruma Haftası vesilesiyle vivo, V29 5G modeliyle dikkat çekiyor. Yüksek kalite standartlarına sahip olan bu akıllı telefon, detaylı testlerle kullanıcı güvenini en üst düzeyde tutmayı hedefliyor. 32 bin kez düşürme, 6 bin kez kulaklık girişi gibi zorlu testlerden geçen cihaz, dayanıklılığını kanıtlıyor. IP68 sertifikasına sahip olan vivo V29 5G, su ve toz karşıtı en üst düzey korumayı sunuyor. Ayrıca, vivo'nun yüksek üretim kalitesi ve düşük tamir oranı da sektördeki yerini sağlamlaştırıyor. Yakında duyurulacak yeni teknoloji ile vivo, pil ömrü ve sağlığı konusunda da çözüm sunmayı hedefliyor.