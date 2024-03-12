Kilis\'te Kaybolan 15 Küçükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu

Kilis'te kaybolan 15 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.
Musabeyli ilçesi Zeytinbağı Köyü'nde hayvancılıkla uğraşan M.T, 15 küçükbaş hayvanın arazide kaybolduğunu fark ederek jandarmadan yardım istedi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için çalışma başlattı.
Yapılan arama sonucu hayvanlar, arazide bulunarak sahibine teslim edildi.
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Niğde'de hayırseverler tarafından alınan 20 akülü araba, Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi engellilere teslim edildi. Vali Cahit Çelik, programda yaptığı konuşmada engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için empati yapmanın önemine vurgu yaptı. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Bardakçı Vakfı Kurucusu Ali Kaynar da engellilere destek olmaya devam edeceklerini belirtti.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Albay Şenduran'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Sezer, çocukların semt sahası isteğini olumlu karşıladı. Lalapaşa ilçesindeki köylerde altyapı çalışmaları tamamlandı. İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu, Antalyaspor Kulübü Hasan Subaşı Tesisleri'ni ziyaret etti. Seçim çalışmalarını sürdüren Manavoğlu ziyaretinde, Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Manavoğlu, Çetin ve yönetimine, Antalyaspor ile kente kattıkları değerlerden dolayı teşekkür etti. Spor branşlarındaki faaliyetlerin öneminin vurgulayan Manavoğlu, 'Toplum ve gençlerin ahlaki normları açısından onlara sahip çıkmanız, koruyup kollamanız bizim için çok önemli ve değerli. Tesiste voleyboldan futbola, yüzmeye kadar tüm branşlarda çok etkili yeni faaliyetlerde ve girişimlerde bulunmuşsunuz. Bunları görmek bizleri çok mutlu etti, iyi ki varsınız.' diye konuştu. Antalya'ya yakışan çocukların yetiştirilmesi için çaba gösterdikleri dile getiren Çetin ise 'Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi 'sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' düsturuyla hareket ediyoruz.' dedi.
Ordu'da, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda, İstiklal Marşı'nı anlamanın, Akif'i anlamaktan geçtiği vurgulandı. Etkinlikler kapsamında resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Programa birçok önemli isim katıldı.
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