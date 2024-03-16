Kilis'te kaybolan 3 küçükbaş hayvan jandarma tarafından bulundu - Son Dakika
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Kilis'te kaybolan 3 küçükbaş hayvan jandarma tarafından bulundu

Kilis\'te kaybolan 3 küçükbaş hayvan jandarma tarafından bulundu

Kilis'in Narlıca Köyü'nde hayvancılıkla uğraşan V.H., kaybolan 3 küçükbaş hayvanını jandarmadan yardım isteyerek bulmalarını sağladı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan arama sonucunda hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi.

16.03.2024 15:27  Güncelleme: 15:28
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Kilis'te kaybolan 3 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.

Merkeze bağlı Narlıca Köyü Hizolar Mezrası'nda hayvancılıkla uğraşan V.H. 3 küçükbaş hayvanın arazide kaybolduğunu fark ederek jandarmadan yardım istedi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için çalışma başlattı.

Yapılan arama sonucu hayvanlar, arazide bulunarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kilis'te kaybolan 3 küçükbaş hayvan jandarma tarafından bulundu - Son Dakika

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