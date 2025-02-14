Kilis\'te Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

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KİLİS'te, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde; 57 gram metamfetamin, 7 gram kimyasal toz, 33 gram esrar, 28 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, uyuşturucu hap baskı klişeleri ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, K.K., M.M., F.K., M.A.S., M.K.K., U.E. ve B.K. tutuklandı.