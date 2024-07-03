Kilis'te Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı

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Kilis'te, haziran ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 45 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik 1-30 Haziran tarihleri arasında çalışma gerçekleştirdi.

Düzenlenen operasyonlarda 45 zanlı yakalandı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 43 kök kenevir, 19 sentetik hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

38 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.