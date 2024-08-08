Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

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Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 7 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 57 sentetik uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, 1 kök kenevir, 2 hassas terazi ve 2 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.