Kilis'te bir tarlada çıkan yangında, yaklaşık 150 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.
Necmettin Erbakan Mahallesi kırsalındaki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ekili araziye sıçrayan yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle yaklaşık 150 dönümlük buğday ekili alanda zarar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Kilis'te Yangın: 150 Dönüm Buğday Zarara Uğradı - Son Dakika
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