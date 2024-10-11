Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kına gecesinde silahla havaya ateş edilmesi sonucu merminin isabet ettiği kişi yaralandı.
Ormancık Mahallesi'ndeki kına gecesinde S.D. (66), tabancayla havaya ateş etti.
Mermilerden biri, alanda bulunan K.I'nın (30) sırtına isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekibince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.
S.D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kına gecesinde silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı - Son Dakika
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