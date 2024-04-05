Kırıkkale Barosu Avukatlarından Atatürk Anıtı\'na Çelenk Sunumu

Kırıkkale Barosu Avukatları, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Kırıkkale Baro Başkanı Mutlu Korkmaz'ın çelenk sunumuyla başlayan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Korkmaz, törende yaptığı konuşmada, baro ve avukatın zayıf düştüğünde bundan en büyük zararın yurttaşlar ve hukuk düzeninin göreceğini söyledi.
Bugüne kadar hep "Güçlü baro güçlü avukat", "Herkes için adalet, adalet için avukat" dediklerine dikkati çeken Korkmaz, şöyle konuştu:
"Mesleğimizin ve baroların ekonomik sürdürülebilirliği tarihimizin en alt düzeyine inmiş durumdadır. Yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda hukuki fiziki şiddetle de karşı karşıyayız. Avukatlar, müvekkiliyle özdeşleştiriliyor, yargılanıyor, darp ediliyor, yaralanıyor ve öldürülüyor. Bugün 'Avukat için adalet' diye haykırmak zorunda kalıyoruz."
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