Kırıkkale'de 2 Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de 2 hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında 6 farklı suçtan 4 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.P. ile "mala zarar verme" suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası olun G.A'yı yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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