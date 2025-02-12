Kırıkkale\'de 3 Firari Yakalandı

Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanması için çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan M.U. (39), 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.E. (40) ve 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. (25) yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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