Kırıkkale\'de 9 Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de polisin düzenlediği operasyonda 7'si hükümlü aranan 9 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında 52 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Z'yi evde lavabonun kapısının arkasında saklanırken yakaladı.

Operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında 9 ay ila 8 yıl 9 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü ile adli para cezası olan bir kişi de gözaltına alındı.

Öte yandan, Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaklaşık 400 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan ve 4 ayrı dosyadan yakalama kararı bulunan S.V. ile "hakaret" suçundan yakalama kararı bulunan M.S. de yakalandı.